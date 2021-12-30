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Путин поздравил папу Римского с Новым годом
Путин поздравил папу Римского с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил папу Римского с Новым годом
Президент России Владимир Путин в поздравлении папе Римскому Франциску выразил надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:36
2021-12-30T13:00
в мире
ватикан
россия
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении папе Римскому Франциску выразил надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал, сообщает пресс-служба Кремля."Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом его святейшество папу Римского Франциска, президент обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой престол продолжали вести конструктивный диалог, основанный на близости подходов к ключевым проблемам современности. Путин выразил надежду, что Россия и Ватикан будут наращивать совместные усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал в мировой политике, а также по развитию межконфессионального общения – в интересах укрепления мира и стабильности на планете", - говорится в сообщении.
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в мире, ватикан, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо)
12:36 30.12.2021 (обновлено: 13:00 30.12.2021)
 
Путин поздравил папу Римского с Новым годом

Президент Путин надеется, что Россия и Ватикан нарастят усилия по защите ценностей

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении папе Римскому Франциску выразил надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал, сообщает пресс-служба Кремля.
"Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом его святейшество папу Римского Франциска, президент обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой престол продолжали вести конструктивный диалог, основанный на близости подходов к ключевым проблемам современности. Путин выразил надежду, что Россия и Ватикан будут наращивать совместные усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал в мировой политике, а также по развитию межконфессионального общения – в интересах укрепления мира и стабильности на планете", - говорится в сообщении.
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