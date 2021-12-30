https://ria.ru/20211230/vatikan-1766152431.html

Путин поздравил папу Римского с Новым годом

Путин поздравил папу Римского с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил папу Римского с Новым годом

Президент России Владимир Путин в поздравлении папе Римскому Франциску выразил надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:36

2021-12-30T12:36

2021-12-30T13:00

в мире

ватикан

россия

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении папе Римскому Франциску выразил надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал, сообщает пресс-служба Кремля."Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом его святейшество папу Римского Франциска, президент обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой престол продолжали вести конструктивный диалог, основанный на близости подходов к ключевым проблемам современности. Путин выразил надежду, что Россия и Ватикан будут наращивать совместные усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал в мировой политике, а также по развитию межконфессионального общения – в интересах укрепления мира и стабильности на планете", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211109/vatikan-1758268712.html

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в мире, ватикан, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо)