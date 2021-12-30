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Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября

Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября - РИА Новости, 30.12.2021

Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября

Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:21

2021-12-30T15:21

2021-12-30T16:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Елена Лыкова. Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро.Американская валюта подскочила выше 75 рублей, европейская — выше 85.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:13 мск четверга рос на 1,1 рубля — до 75,1 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 85,04 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Таким образом, и доллар, и евро подорожали к рублю до максимумов с 30 ноября.По состоянию на 14:16 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,69%, до 78,66 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 76 долларов.Стоимость Brent непрерывно росла в течение трех торговых сессий, при этом в среду она превысила круглую отметку в 80 долларов за баррель, впервые более чем за месяц. WTI дорожала шесть торговых сессий подряд. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.Как спрогнозировал ранее агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, российская валюта в начале 2022 года будет стоить около 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.На рубль — вне зависимости от новогоднего сезона — влияют геополитика, действия трейдеров и решения регуляторов: ЕЦБ и (или) ФРС, пояснил эксперт. В условиях обострения риторики между Западом и Россией Коган не ожидает роста рубля.

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экономика, доллар, евро, московская биржа, россия, brent