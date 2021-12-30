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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211230/valyuta-1766191870.html
Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября
Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября - РИА Новости, 30.12.2021
Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября
Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:21
2021-12-30T16:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
московская биржа
россия
brent
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Елена Лыкова. Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро.Американская валюта подскочила выше 75 рублей, европейская — выше 85.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:13 мск четверга рос на 1,1 рубля — до 75,1 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 85,04 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Таким образом, и доллар, и евро подорожали к рублю до максимумов с 30 ноября.По состоянию на 14:16 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,69%, до 78,66 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 76 долларов.Стоимость Brent непрерывно росла в течение трех торговых сессий, при этом в среду она превысила круглую отметку в 80 долларов за баррель, впервые более чем за месяц. WTI дорожала шесть торговых сессий подряд. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.Как спрогнозировал ранее агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, российская валюта в начале 2022 года будет стоить около 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.На рубль — вне зависимости от новогоднего сезона — влияют геополитика, действия трейдеров и решения регуляторов: ЕЦБ и (или) ФРС, пояснил эксперт. В условиях обострения риторики между Западом и Россией Коган не ожидает роста рубля.
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экономика, доллар, евро, московская биржа, россия, brent
15:21 30.12.2021 (обновлено: 16:46 30.12.2021)
 
Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября

Доллар и евро обновили максимумы с 30 ноября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Елена Лыкова. Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро.
Американская валюта подскочила выше 75 рублей, европейская — выше 85.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:13 мск четверга рос на 1,1 рубля — до 75,1 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 85,04 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Таким образом, и доллар, и евро подорожали к рублю до максимумов с 30 ноября.
По состоянию на 14:16 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,69%, до 78,66 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 76 долларов.
Стоимость Brent непрерывно росла в течение трех торговых сессий, при этом в среду она превысила круглую отметку в 80 долларов за баррель, впервые более чем за месяц. WTI дорожала шесть торговых сессий подряд. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.
Как спрогнозировал ранее агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, российская валюта в начале 2022 года будет стоить около 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.
На рубль — вне зависимости от новогоднего сезона — влияют геополитика, действия трейдеров и решения регуляторов: ЕЦБ и (или) ФРС, пояснил эксперт. В условиях обострения риторики между Западом и Россией Коган не ожидает роста рубля.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларевроМосковская биржаРоссияBrent
 
 
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