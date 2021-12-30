https://ria.ru/20211230/valeriya-1766179564.html
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне - РИА Новости, 30.12.2021
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне
Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:25
2021-12-30T14:25
2021-12-30T14:25
шоубиз
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
александр васильев (историк моды)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763803453_0:626:2048:1778_1920x0_80_0_0_3d0c9205bcd52c29dcb679ffddceccb1.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими кадрами своего номера она поделилась в Instagram.Образ певицы оценили подписчики, в числе которых были и историк моды Александр Васильев.Специальный выпуск проекта "Маска" покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.Ранее Александр Васильев раскрыл секрет внешнего вида певицы – он отметил, что на ужин после концерта она ест всего несколько легких блюд.
https://ria.ru/20211224/televidenie-1764006001.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763803453_0:605:2048:2141_1920x0_80_0_0_472a581d43fe5528b8aef1f3358f5c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), александр васильев (историк моды), знаменитости
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне на съемках новогоднего шоу