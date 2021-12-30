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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211230/valeriya-1766179564.html
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне - РИА Новости, 30.12.2021
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне
Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:25
2021-12-30T14:25
шоубиз
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
александр васильев (историк моды)
знаменитости
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими кадрами своего номера она поделилась в Instagram.Образ певицы оценили подписчики, в числе которых были и историк моды Александр Васильев.Специальный выпуск проекта "Маска" покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.Ранее Александр Васильев раскрыл секрет внешнего вида певицы – он отметил, что на ужин после концерта она ест всего несколько легких блюд.
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шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), александр васильев (историк моды), знаменитости
14:25 30.12.2021
 
Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне

Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне на съемках новогоднего шоу

© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.Певица Валерия Перфилова
Певица Валерия Перфилова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими кадрами своего номера она поделилась в Instagram.
Образ певицы оценили подписчики, в числе которых были и историк моды Александр Васильев.

"Фигурка – восторг", "Что за Жар-птица, загляденье просто", "Какая шикарная фигура", – написали в комментариях.

Специальный выпуск проекта "Маска" покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.
Ранее Александр Васильев раскрыл секрет внешнего вида певицы – он отметил, что на ужин после концерта она ест всего несколько легких блюд.
Девушка сидит перед телевизором на Новый Год - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 11:29Шоубиз
Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
 
ШоубизШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)Александр Васильев (историк моды)Знаменитости
 
 
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