https://ria.ru/20211230/valeriya-1766179564.html

Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне

Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне - РИА Новости, 30.12.2021

Валерия похвалилась фигурой в полупрозрачном комбинезоне

Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:25

2021-12-30T14:25

2021-12-30T14:25

шоубиз

шоу-бизнес

валерия (алла перфилова)

александр васильев (историк моды)

знаменитости

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Валерия похвалилась стройной фигурой в полупрозрачном комбинезоне. Наряд был выбран артисткой для выступления в новогоднем спецвыпуске шоу "Маска". Яркими кадрами своего номера она поделилась в Instagram.Образ певицы оценили подписчики, в числе которых были и историк моды Александр Васильев.Специальный выпуск проекта "Маска" покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.Ранее Александр Васильев раскрыл секрет внешнего вида певицы – он отметил, что на ужин после концерта она ест всего несколько легких блюд.

https://ria.ru/20211224/televidenie-1764006001.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), александр васильев (историк моды), знаменитости