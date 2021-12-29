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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211229/vasilev-1766063116.html
Васильев раскрыл меню Валерии на ужин
Васильев раскрыл меню Валерии на ужин - РИА Новости, 29.12.2021
Васильев раскрыл меню Валерии на ужин
Александр Васильев вспомнил, как однажды после концерта ужинал с Валерией и Иосифом Пригожиным. Историка моды поразило, насколько мало певица ест. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:01
2021-12-29T19:01
шоубиз
знаменитости
валерия (алла перфилова)
иосиф пригожин
александр васильев (историк моды)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Васильев вспомнил, как однажды после концерта ужинал с Валерией и Иосифом Пригожиным. Историка моды поразило, насколько мало певица ест.В интервью порталу "7 дней" он добавил, что певица – сторонница здорового образа жизни.Историк моды отметил, что певица выглядит, как "зажигательная девушка из начала 90-х", несмотря на "далеко не девичий возраст".Ранее сама Валерия раскрыла секрет своей стройности. По словам артистки, ей нет нужды заниматься домашним хозяйством, поскольку у нее есть помощница. Певица добавила, что тщательно ухаживает за собой, она равнодушна к алкоголю и табаку.
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знаменитости, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес
19:01 29.12.2021
 
Васильев раскрыл меню Валерии на ужин

Васильев раскрыл меню Валерии на ужин после концерта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Васильев вспомнил, как однажды после концерта ужинал с Валерией и Иосифом Пригожиным. Историка моды поразило, насколько мало певица ест.

"В этом году я был на ее концерте в Светлогорске. И в зале все ей подпевали. Потом мне довелось поужинать с певицей и ее мужем… Валерия ела только ананас, листья салата и овощи на пару", – отметил Александр.

В интервью порталу "7 дней" он добавил, что певица – сторонница здорового образа жизни.

"Сказала мне, что вегетарианка, сторонница ЗОЖ, посещает спортзал. И отдает себе отчет в том, что ее долгая жизнь на сцене полностью зависит от ее красоты и стройности", – сказал Васильев.

Историк моды отметил, что певица выглядит, как "зажигательная девушка из начала 90-х", несмотря на "далеко не девичий возраст".
Ранее сама Валерия раскрыла секрет своей стройности. По словам артистки, ей нет нужды заниматься домашним хозяйством, поскольку у нее есть помощница. Певица добавила, что тщательно ухаживает за собой, она равнодушна к алкоголю и табаку.
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