https://ria.ru/20211229/vasilev-1766063116.html

Васильев раскрыл меню Валерии на ужин

Васильев раскрыл меню Валерии на ужин - РИА Новости, 29.12.2021

Васильев раскрыл меню Валерии на ужин

Александр Васильев вспомнил, как однажды после концерта ужинал с Валерией и Иосифом Пригожиным. Историка моды поразило, насколько мало певица ест. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:01

2021-12-29T19:01

2021-12-29T19:01

шоубиз

знаменитости

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

александр васильев (историк моды)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Васильев вспомнил, как однажды после концерта ужинал с Валерией и Иосифом Пригожиным. Историка моды поразило, насколько мало певица ест.В интервью порталу "7 дней" он добавил, что певица – сторонница здорового образа жизни.Историк моды отметил, что певица выглядит, как "зажигательная девушка из начала 90-х", несмотря на "далеко не девичий возраст".Ранее сама Валерия раскрыла секрет своей стройности. По словам артистки, ей нет нужды заниматься домашним хозяйством, поскольку у нее есть помощница. Певица добавила, что тщательно ухаживает за собой, она равнодушна к алкоголю и табаку.

https://ria.ru/20211028/prigozhin-1756674827.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес