Васильев раскрыл меню Валерии на ужин
Васильев раскрыл меню Валерии на ужин после концерта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Александр Васильев вспомнил, как однажды после концерта ужинал с Валерией и Иосифом Пригожиным. Историка моды поразило, насколько мало певица ест.
"В этом году я был на ее концерте в Светлогорске. И в зале все ей подпевали. Потом мне довелось поужинать с певицей и ее мужем… Валерия ела только ананас, листья салата и овощи на пару", – отметил Александр.
В интервью порталу "7 дней" он добавил, что певица – сторонница здорового образа жизни.
"Сказала мне, что вегетарианка, сторонница ЗОЖ, посещает спортзал. И отдает себе отчет в том, что ее долгая жизнь на сцене полностью зависит от ее красоты и стройности", – сказал Васильев.
Историк моды отметил, что певица выглядит, как "зажигательная девушка из начала 90-х", несмотря на "далеко не девичий возраст".
Ранее сама Валерия раскрыла секрет своей стройности. По словам артистки, ей нет нужды заниматься домашним хозяйством, поскольку у нее есть помощница. Певица добавила, что тщательно ухаживает за собой, она равнодушна к алкоголю и табаку.
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