"Нет нужды заниматься хозяйством": Валерия поделилась секретами красоты
Валерия назвала секретом своей красоты отсутствие забот по хозяйству и занятия спортом
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Валерия в интервью Teleprogramma.pro поделилась секретами красоты. Она отметила, что не занимается домашним хозяйством.
"У меня нет нужды заниматься домашним хозяйством, у меня есть помощница. Практически всю мою занятость определяет супруг, мы все делаем вместе и никогда не разлучаемся", – отметила Валерия.
Артистка добавила, что тщательно ухаживает за собой, она равнодушна к алкоголю и табаку. Певица правильно питается и регулярно занимается спортом, чередуя йогу и силовые нагрузки. Она призналась, что не делала пластических операций. При этом у нее остается время на мужа.
"Мы с мужем круглые сутки находимся рядом друг с другом. Он не обделен моими вниманием и заботой. В таком режиме мы живем уже 18 лет, и нам вместе никогда не скучно”, – сказала артистка.
В этом году Валерия стала бабушкой. Ее внучке Селин уже завели свой аккаунт в социальных сетях.
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