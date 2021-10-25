https://ria.ru/20211025/valeriya-1756114511.html

"Нет нужды заниматься хозяйством": Валерия поделилась секретами красоты

"Нет нужды заниматься хозяйством": Валерия поделилась секретами красоты - РИА Новости, 25.10.2021

"Нет нужды заниматься хозяйством": Валерия поделилась секретами красоты

Валерия в интервью Teleprogramma.pro поделилась секретами красоты. Она отметила, что не занимается домашним хозяйством. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:53

2021-10-25T18:53

2021-10-25T18:53

шоубиз

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

знаменитости

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Валерия в интервью Teleprogramma.pro поделилась секретами красоты. Она отметила, что не занимается домашним хозяйством.Артистка добавила, что тщательно ухаживает за собой, она равнодушна к алкоголю и табаку. Певица правильно питается и регулярно занимается спортом, чередуя йогу и силовые нагрузки. Она призналась, что не делала пластических операций. При этом у нее остается время на мужа.В этом году Валерия стала бабушкой. Ее внучке Селин уже завели свой аккаунт в социальных сетях.

https://ria.ru/20211006/valeriya-1753379959.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, знаменитости