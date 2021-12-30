https://ria.ru/20211230/vaktsinatsiya-1766217536.html

Оперштаб поручил обеспечить работу пунктов вакцинации в праздники

Оперштаб поручил обеспечить работу пунктов вакцинации в праздники - РИА Новости, 30.12.2021

Оперштаб поручил обеспечить работу пунктов вакцинации в праздники

Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить работу пунктов вакцинации от ковида в период праздничных дней, сообщили журналистам в оперштабе по... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:41

2021-12-30T17:41

2021-12-30T17:58

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить работу пунктов вакцинации от ковида в период праздничных дней, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: работу пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в период длительных выходных и праздничных дней", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/vaktsiny-1766216384.html

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