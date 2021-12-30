https://ria.ru/20211230/uslugi-1765957406.html
Названы самые востребованные услуги в гостиницах
Названы самые востребованные услуги в гостиницах - РИА Новости, 30.12.2021
Названы самые востребованные услуги в гостиницах
Эксперты рассказали, какие услуги в отелях пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:22
2021-12-30T07:22
2021-12-30T07:22
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие услуги в отелях пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Отдыхающие стали реже выбирать проживание в номере с завтраком, зато начали чаще бронировать гостиницы с бассейном."Нестабильная погода на юге России этим летом, частые шторма, ливни не дают возможности россиянам купаться в море, как раньше, — поясняют в пресс-службе. — Поэтому туристы выбирают отели, где есть свои бассейны.Запрос на наличие кондиционеров и возможность заселения с животными остался на уровне предыдущего года, уточняют эксперты.Также, согласно результатам опроса, путешественникам важно, чтобы в номерах была ванная комната, кухня и балкон. А вот бесплатный Wi-Fi и собственная парковка на территории былой популярностью уже не пользуются.
https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html
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интернет, животные, отдых, новый год, новости - туризм, туристы, парковка, туризм, россия
Названы самые востребованные услуги в гостиницах
Эксперты рассказали, какими услугами в отелях туристы пользовались в этом году чаще всего
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие услуги в отелях пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Отдыхающие стали реже выбирать проживание в номере с завтраком, зато начали чаще бронировать гостиницы с бассейном.
"Нестабильная погода на юге России этим летом, частые шторма, ливни не дают возможности россиянам купаться в море, как раньше, — поясняют в пресс-службе. — Поэтому туристы выбирают отели, где есть свои бассейны.
Запрос на наличие кондиционеров и возможность заселения с животными остался на уровне предыдущего года, уточняют эксперты.
Также, согласно результатам опроса, путешественникам важно, чтобы в номерах была ванная комната, кухня и балкон. А вот бесплатный Wi-Fi и собственная парковка на территории былой популярностью уже не пользуются.