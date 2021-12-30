Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211230/uslugi-1765957406.html
Названы самые востребованные услуги в гостиницах
Названы самые востребованные услуги в гостиницах - РИА Новости, 30.12.2021
Названы самые востребованные услуги в гостиницах
Эксперты рассказали, какие услуги в отелях пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:22
2021-12-30T07:22
туризм
интернет
животные
отдых
новый год
новости - туризм
туристы
парковка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757513142_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_9d0c9e684ac76737362c9b1c72093cca.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие услуги в отелях пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Отдыхающие стали реже выбирать проживание в номере с завтраком, зато начали чаще бронировать гостиницы с бассейном."Нестабильная погода на юге России этим летом, частые шторма, ливни не дают возможности россиянам купаться в море, как раньше, — поясняют в пресс-службе. — Поэтому туристы выбирают отели, где есть свои бассейны.Запрос на наличие кондиционеров и возможность заселения с животными остался на уровне предыдущего года, уточняют эксперты.Также, согласно результатам опроса, путешественникам важно, чтобы в номерах была ванная комната, кухня и балкон. А вот бесплатный Wi-Fi и собственная парковка на территории былой популярностью уже не пользуются.
https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757513142_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f54dc3891c39dfefd816cdc674763dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интернет, животные, отдых, новый год, новости - туризм, туристы, парковка, туризм, россия
07:22 30.12.2021
 
Названы самые востребованные услуги в гостиницах

Эксперты рассказали, какими услугами в отелях туристы пользовались в этом году чаще всего

CC BY 3.0 / Максим Улитин / Ayia Napa, CyprusОтель в Айя-Напе, Кипр
Отель в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
CC BY 3.0 / Максим Улитин / Ayia Napa, Cyprus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие услуги в отелях пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Отдыхающие стали реже выбирать проживание в номере с завтраком, зато начали чаще бронировать гостиницы с бассейном.
"Нестабильная погода на юге России этим летом, частые шторма, ливни не дают возможности россиянам купаться в море, как раньше, — поясняют в пресс-службе. — Поэтому туристы выбирают отели, где есть свои бассейны.
Запрос на наличие кондиционеров и возможность заселения с животными остался на уровне предыдущего года, уточняют эксперты.

Также, согласно результатам опроса, путешественникам важно, чтобы в номерах была ванная комната, кухня и балкон. А вот бесплатный Wi-Fi и собственная парковка на территории былой популярностью уже не пользуются.
Семья во время зимних каникул - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 08:00Туризм
Горы, море и Дед Мороз. Куда поехать с детьми на Новый год
 
ТуризмИнтернетЖивотныеОтдыхНовый годНовости - ТуризмтуристыПарковкаТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
09:50Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
09:45В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
09:42В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
09:32Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
09:27Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
09:24Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
09:22Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News
09:20Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
09:16Глава администрации Симферополя ушел в отставку
09:13Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
09:05Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
09:03Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
09:00Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
08:47"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
08:46Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
08:35В колонии Нижегородской области произошел пожар
08:35Москвичам пообещали ослабление морозов
08:32Гидролог оценила запасы воды в Крыму
Лента новостейМолния
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны АрменииПопова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машиныВ США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и ОбамуЧиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взяткуОтношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посолЖители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатноБлогеру Хованскому могут продлить меру пресеченияГлава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand NewsМинприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведкуГлава администрации Симферополя ушел в отставкуСуд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курортыСудья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама ХусейнаАдвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — ЕвропаГлавный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пикаВ колонии Нижегородской области произошел пожарМосквичам пообещали ослабление морозовГидролог оценила запасы воды в Крыму