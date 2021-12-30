https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html

Путин обязал собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб

Путин обязал собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб - РИА Новости, 30.12.2021

Путин обязал собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий собственников промышленных предприятий устранять последствия для окружающей среды. Соответствующий... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:18

2021-12-30T16:18

2021-12-30T17:26

общество

усолье-сибирское

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий собственников промышленных предприятий устранять последствия для окружающей среды. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так называемый усольский закон обязывает владельцев предприятий за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разрабатывать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения и получать по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования должно устанавливать правительство. Кроме того, закон вводит положения об "окрашивании" экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. В частности, речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на природу, штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и платежей по искам о возмещении вреда.Действие закона распространяется в том числе на угольные шахты. Их владельцы должны иметь план ликвидационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за пять лет до истечения срока пользования участком недр. Промышленный объект следует ликвидировать в соответствии с этим документом, который должен пройти экоэкспертизу.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее некоторые химические вещества. Его производственная деятельность прекратилась в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по нейтрализации накопленного вреда.Летом 2020 года Путин поручил "Росатому" выполнить программу по устранению экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром".

https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763668208.html

https://ria.ru/20211210/ekologiya-1763095532.html

усолье-сибирское

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общество, усолье-сибирское, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"