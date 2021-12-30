https://ria.ru/20211230/upravlenie-1766102675.html

Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом

Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом - РИА Новости, 30.12.2021

Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом

Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T05:15

2021-12-30T05:15

2021-12-30T05:15

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ирак

саддам хусейн

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БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального трибунала, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Я подвергалась сильному давлению со стороны американцев. Честно, мне было страшно, что меня убьют, так как были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди. Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила "да". Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, - это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным", - сказала Халиль.По ее словам, американцы оказывали давление в самом суде, "они отвечали за все и управляли процессом". После команда защиты поняла, что в процессе участвуют американские судьи, которые управляли процессом и отправляли послания судье через сотрудника безопасности при каждом остром вопросе, добавила собеседница агентства.Другой адвокат бывшего иракского лидера Мохаммад Муниб также сказал в интервью РИА Новости, что представители США контролировали работу судей и весь судебный процесс над Хусейном, в том числе навязывали свои условия адвокатам со стороны защиты.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

https://ria.ru/20211230/kazn-1766068014.html

https://ria.ru/20211230/zaderzhanie-1766100630.html

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в мире, сша, ирак, саддам хусейн