Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/upravlenie-1766102675.html
Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом
Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом - РИА Новости, 30.12.2021
Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом
Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T05:15
2021-12-30T05:15
в мире
сша
ирак
саддам хусейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151677/05/1516770559_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_95ff5a70ba21a0c7cce2298390a7da49.jpg
БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального трибунала, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Я подвергалась сильному давлению со стороны американцев. Честно, мне было страшно, что меня убьют, так как были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди. Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила "да". Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, - это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным", - сказала Халиль.По ее словам, американцы оказывали давление в самом суде, "они отвечали за все и управляли процессом". После команда защиты поняла, что в процессе участвуют американские судьи, которые управляли процессом и отправляли послания судье через сотрудника безопасности при каждом остром вопросе, добавила собеседница агентства.Другой адвокат бывшего иракского лидера Мохаммад Муниб также сказал в интервью РИА Новости, что представители США контролировали работу судей и весь судебный процесс над Хусейном, в том числе навязывали свои условия адвокатам со стороны защиты.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
https://ria.ru/20211230/kazn-1766068014.html
https://ria.ru/20211230/zaderzhanie-1766100630.html
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151677/05/1516770559_25:0:2000:1481_1920x0_80_0_0_e14c374c826f2cb2b7008db601d3be32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак, саддам хусейн
05:15 30.12.2021
 
Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом

Адвокат Саддама Хусейна Бушра Халиль рассказал, как США управляли судебным процессом

© AP Photo / Jerome Delay, FileСнос статуи Саддама Хусейна в Багдаде
Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay, File
Читать ria.ru в
БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального трибунала, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.
В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
00:12
Казнь Саддама Хусейна
"Я подвергалась сильному давлению со стороны американцев. Честно, мне было страшно, что меня убьют, так как были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди. Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила "да". Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, - это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным", - сказала Халиль.
По ее словам, американцы оказывали давление в самом суде, "они отвечали за все и управляли процессом". После команда защиты поняла, что в процессе участвуют американские судьи, которые управляли процессом и отправляли послания судье через сотрудника безопасности при каждом остром вопросе, добавила собеседница агентства.
Другой адвокат бывшего иракского лидера Мохаммад Муниб также сказал в интервью РИА Новости, что представители США контролировали работу судей и весь судебный процесс над Хусейном, в том числе навязывали свои условия адвокатам со стороны защиты.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
03:15
Экс-переводчик военных США рассказал подробности задержания Саддама Хусейна
 
В миреСШАИракСаддам Хусейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
09:50Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
09:45В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
09:42В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
09:32Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
09:27Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
09:24Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
09:22Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News
09:20Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
09:16Глава администрации Симферополя ушел в отставку
09:13Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
09:05Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
09:03Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
09:00Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
08:47"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
08:46Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
08:35В колонии Нижегородской области произошел пожар
08:35Москвичам пообещали ослабление морозов
08:32Гидролог оценила запасы воды в Крыму
Лента новостейМолния
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны АрменииПопова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машиныВ США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и ОбамуЧиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взяткуОтношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посолЖители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатноБлогеру Хованскому могут продлить меру пресеченияГлава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand NewsМинприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведкуГлава администрации Симферополя ушел в отставкуСуд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курортыСудья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама ХусейнаАдвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — ЕвропаГлавный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пикаВ колонии Нижегородской области произошел пожарМосквичам пообещали ослабление морозовГидролог оценила запасы воды в Крыму