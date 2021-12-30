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https://ria.ru/20211230/ukraina-1766241655.html
В Киеве заявили, что не видят "угрозы" со стороны России
В Киеве заявили, что не видят "угрозы" со стороны России - РИА Новости, 30.12.2021
В Киеве заявили, что не видят "угрозы" со стороны России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве на сегодняшний день не видят большой угрозы от скопления войск РФ на... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:12
2021-12-30T21:12
в мире
данилов
киев
дмитрий песков
нато
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве на сегодняшний день не видят большой угрозы от скопления войск РФ на границе с Украиной."Мы на сегодняшний день не видим большой опасности с тем, что происходит на наших границах. Я еще раз подчеркиваю, что если для определенной части западного общества это была новость, что у нас продолжается война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года - это уже вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о больших скоплениях, о больших наращиваниях (войск - ред.), на которых настаивают некоторые СМИ за границей, еще раз говорю, мы такого не видим", - заявил Данилов на брифинге."Да, есть определенное увеличение количества военных, я неоднократно уже говорил, что мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы, то, что касается периметра 200 километров от нашей границы, далее - 400 километров от нашей границы. Мы четко осознаем, где там что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим. Что будет завтра - завтра будем с вами об этом говорить", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211230/ukraina-1766238263.html
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в мире, данилов, киев, дмитрий песков, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия
21:12 30.12.2021
 
В Киеве заявили, что не видят "угрозы" со стороны России

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев не видит "угрозы" со стороны России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве на сегодняшний день не видят большой угрозы от скопления войск РФ на границе с Украиной.
"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности с тем, что происходит на наших границах. Я еще раз подчеркиваю, что если для определенной части западного общества это была новость, что у нас продолжается война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года - это уже вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о больших скоплениях, о больших наращиваниях (войск - ред.), на которых настаивают некоторые СМИ за границей, еще раз говорю, мы такого не видим", - заявил Данилов на брифинге.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
20:27
В СНБО Украины заявили, что не собираются вводить военное положение
"Да, есть определенное увеличение количества военных, я неоднократно уже говорил, что мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы, то, что касается периметра 200 километров от нашей границы, далее - 400 километров от нашей границы. Мы четко осознаем, где там что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим. Что будет завтра - завтра будем с вами об этом говорить", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
13:42
В Кремле ответили на заявления о российских войсках на границе с Украиной
 
В миреДаниловКиевДмитрий ПесковНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей ДаниловРоссия
 
 
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