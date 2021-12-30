В Киеве заявили, что не видят "угрозы" со стороны России
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев не видит "угрозы" со стороны России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве на сегодняшний день не видят большой угрозы от скопления войск РФ на границе с Украиной.
"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности с тем, что происходит на наших границах. Я еще раз подчеркиваю, что если для определенной части западного общества это была новость, что у нас продолжается война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года - это уже вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о больших скоплениях, о больших наращиваниях (войск - ред.), на которых настаивают некоторые СМИ за границей, еще раз говорю, мы такого не видим", - заявил Данилов на брифинге.
"Да, есть определенное увеличение количества военных, я неоднократно уже говорил, что мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы, то, что касается периметра 200 километров от нашей границы, далее - 400 километров от нашей границы. Мы четко осознаем, где там что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим. Что будет завтра - завтра будем с вами об этом говорить", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.