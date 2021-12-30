https://ria.ru/20211230/ukraina-1766238263.html

В СНБО Украины заявили, что не собираются вводить военное положение

В СНБО Украины заявили, что не собираются вводить военное положение - РИА Новости, 30.12.2021

В СНБО Украины заявили, что не собираются вводить военное положение

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения РФ, военное положение в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:27

2021-12-30T20:27

2021-12-30T21:19

в мире

украина

россия

данилов

киев

дмитрий песков

нато

алексей данилов

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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения РФ, военное положение в стране вводить пока не планируется."На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – ред.). Сегодня вводить (военное положение – ред.), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит… Что касается того положения, о котором вы говорите (военное положение – ред.), это будет зависеть от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет. Более того, наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может делать даже физически на территории нашей страны", - заявил Данилов в ходе брифинга в четверг.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границы.

https://ria.ru/20211230/voyska-1766169450.html

украина

россия

данилов

киев

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в мире, украина, россия, данилов, киев, дмитрий песков, нато, алексей данилов