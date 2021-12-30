14:06 30.12.2021 (обновлено: 20:04 30.12.2021)
В офисе Зеленского рассказали, почему украинцы уезжают из страны
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: украинцы уезжают из-за незрелости государства
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Украинцы массово покидают родину из-за "незрелости государства" и отсутствия перспектив, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По информации Госстата, за десять месяцев этого года численность населения Украины сократилась на 317,4 тысячи, до 41,2 миллиона человек. Всего с 2011 по 2020 год из страны уехали и не вернулись около 2,6 миллиона граждан.
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"Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет. <…> Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году. — Прим. ред.) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожиданий граждан", — сказал Подоляк в интервью сайту "Факты".
По его словам, миграционная тенденция набирала актуальность много лет.
Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в декабре, число граждан Украины, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, достигло 65,9%. Исследование проводилось методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября, на вопросы ответили 1203 респондента, проживающие во всех регионах, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
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Предыдущая перепись населения на Украине состоялась в 2001-м, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.