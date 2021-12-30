https://ria.ru/20211230/ukraina-1766159130.html

Киев будет расстреливать мирное население из оружия НАТО, заявила Захарова

Киев будет расстреливать мирное население из оружия НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 30.12.2021

Киев будет расстреливать мирное население из оружия НАТО, заявила Захарова

Киев "будет расстреливать" мирное население Украины при помощи оружия, которым страну накачивает НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:04

2021-12-30T13:04

2021-12-30T13:07

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киев "будет расстреливать" мирное население Украины при помощи оружия, которым страну накачивает НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?" - сказала она в ходе брифинга.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211229/ukraina-1765940934.html

https://ria.ru/20211228/unizhenie-1765885279.html

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