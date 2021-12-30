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https://ria.ru/20211230/ukraina-1766098200.html
"Страдать будет Украина". Откровение из Британии
Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине - РИА Новости, 30.12.2021
"Страдать будет Украина". Откровение из Британии
Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей, пишет в своей статье для журнала The Week журналист Райан... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T01:29
2021-12-30T09:45
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей, пишет в своей статье для журнала The Week журналист Райан Купер."После распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась", - отмечает автор.Так, в 2008 году, когда разразившийся экономический кризис сильно ударил по Украине, ЕС "при скрытой поддержке США" предложил Киеву ничтожно малый и недостаточный кредит наряду с требованиями ввести режим жесткой экономии, отмечает он. При этом в 2014 году поддерживаемые Западом украинские "организации и группировки" начали революцию, в ходе которой от власти был отстранен президент Виктор Янукович и было подписано соглашение с ЕС.По словам Купера, западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести удар по России, однако они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза.Как указывает Купер, совершенно очевидно, что США и Западная Европа не желают отправлять своих военнослужащих защищать Украину, так как для них существующий в стране конфликт является "незначительной проблемой" на фоне "роста могущества и влияния Китая", пандемии, изменения климата и других вещей."Но вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы — и особенно США — постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать "подкалывать", раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина", - заключает автор.Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО. Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211229/ukraina-1765940934.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, совет россия-нато, россия
01:29 30.12.2021 (обновлено: 09:45 30.12.2021)
 
Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине

The Week: Запад использовал Украину в своих целях и не спасет ее при "вторжении" России

© РИА Новости / Григорий Костин / Перейти в фотобанкУчастник акции в Киеве
Участник акции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Григорий Костин
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей, пишет в своей статье для журнала The Week журналист Райан Купер.
"После распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась", - отмечает автор.
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Так, в 2008 году, когда разразившийся экономический кризис сильно ударил по Украине, ЕС "при скрытой поддержке США" предложил Киеву ничтожно малый и недостаточный кредит наряду с требованиями ввести режим жесткой экономии, отмечает он. При этом в 2014 году поддерживаемые Западом украинские "организации и группировки" начали революцию, в ходе которой от власти был отстранен президент Виктор Янукович и было подписано соглашение с ЕС.
По словам Купера, западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести удар по России, однако они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза.
"Это высокомерие в сочетании с некомпетентностью НАТО распространяет на отношение к России и Украине. Заявленной целью создания альянса было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма. Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало тупо расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов. Казалось, никому и в голову не приходило, что у России может возникнуть мысль о том, что НАТО по-прежнему является антироссийским альянсом. И что у Москвы могут быть понятные причины беспокоиться о военном присутствии Запада на Украине", - пишет журналист.
Как указывает Купер, совершенно очевидно, что США и Западная Европа не желают отправлять своих военнослужащих защищать Украину, так как для них существующий в стране конфликт является "незначительной проблемой" на фоне "роста могущества и влияния Китая", пандемии, изменения климата и других вещей.
"Но вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы — и особенно США — постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать "подкалывать", раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина", - заключает автор.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО. Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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