https://ria.ru/20211230/ukraina-1766098200.html

"Страдать будет Украина". Откровение из Британии

Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине - РИА Новости, 30.12.2021

"Страдать будет Украина". Откровение из Британии

Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей, пишет в своей статье для журнала The Week журналист Райан... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T01:29

2021-12-30T01:29

2021-12-30T09:45

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей, пишет в своей статье для журнала The Week журналист Райан Купер."После распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась", - отмечает автор.Так, в 2008 году, когда разразившийся экономический кризис сильно ударил по Украине, ЕС "при скрытой поддержке США" предложил Киеву ничтожно малый и недостаточный кредит наряду с требованиями ввести режим жесткой экономии, отмечает он. При этом в 2014 году поддерживаемые Западом украинские "организации и группировки" начали революцию, в ходе которой от власти был отстранен президент Виктор Янукович и было подписано соглашение с ЕС.По словам Купера, западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести удар по России, однако они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза.Как указывает Купер, совершенно очевидно, что США и Западная Европа не желают отправлять своих военнослужащих защищать Украину, так как для них существующий в стране конфликт является "незначительной проблемой" на фоне "роста могущества и влияния Китая", пандемии, изменения климата и других вещей."Но вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы — и особенно США — постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать "подкалывать", раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина", - заключает автор.Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО. Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211229/ukraina-1765940934.html

https://ria.ru/20211229/gaz-1766009142.html

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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, совет россия-нато, россия