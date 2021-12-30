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Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2021
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы
Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:52
2021-12-30T10:52
происшествия
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы."Все пострадавшие выписаны из больницы", - сказал собеседник агентства.В середине декабря более 100 воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в Кызыле были госпитализированы из-за пищевого отравления, их возраст - от 12 до 16 лет. 116 детей были помещены в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление. В одном из салатов был обнаружен золотистый стафилококк.
https://ria.ru/20211227/otravlenie-1765591697.html
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происшествия, кызыл
10:52 30.12.2021
 
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы

Всех отравившихся в кадетском корпусе в Туве детей выписали из больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы.
"Все пострадавшие выписаны из больницы", - сказал собеседник агентства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 07:55
В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом
В середине декабря более 100 воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в Кызыле были госпитализированы из-за пищевого отравления, их возраст - от 12 до 16 лет. 116 детей были помещены в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление. В одном из салатов был обнаружен золотистый стафилококк.
 
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