https://ria.ru/20211230/tuva-1766126652.html
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2021
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы
Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:52
2021-12-30T10:52
2021-12-30T10:52
происшествия
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы."Все пострадавшие выписаны из больницы", - сказал собеседник агентства.В середине декабря более 100 воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в Кызыле были госпитализированы из-за пищевого отравления, их возраст - от 12 до 16 лет. 116 детей были помещены в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление. В одном из салатов был обнаружен золотистый стафилококк.
https://ria.ru/20211227/otravlenie-1765591697.html
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происшествия, кызыл
Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы
Всех отравившихся в кадетском корпусе в Туве детей выписали из больницы