https://ria.ru/20211230/tuva-1766126652.html

Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы

Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2021

Всех отравившихся в Туве детей выписали из больницы

Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:52

2021-12-30T10:52

2021-12-30T10:52

происшествия

кызыл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Все отравившиеся в кадетском корпусе в Кызыле воспитанники выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы."Все пострадавшие выписаны из больницы", - сказал собеседник агентства.В середине декабря более 100 воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в Кызыле были госпитализированы из-за пищевого отравления, их возраст - от 12 до 16 лет. 116 детей были помещены в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление. В одном из салатов был обнаружен золотистый стафилококк.

https://ria.ru/20211227/otravlenie-1765591697.html

кызыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кызыл