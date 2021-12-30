https://ria.ru/20211230/tuapse-1766209488.html

В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме

В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме - РИА Новости, 30.12.2021

В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме

Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в Туапсе, на улице Фрунзе, огонь распространился на 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:46

2021-12-30T16:46

2021-12-30T17:01

происшествия

туапсе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в Туапсе, на улице Фрунзе, огонь распространился на 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В 15.50 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме на втором этаже на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.Сообщается, что эвакуированы из дома 24 человека, среди них один травмированный. Уточняется, что в 16.30 пожар удалось полностью ликвидировать. Всего к операции привлекались 23 спасателя, семь единиц техники."На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Туапсе , причины и обстоятельства пожара уточняются", - подчёркивается в релизе.

https://ria.ru/20211230/pozhar-1766109862.html

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происшествия, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия