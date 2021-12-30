https://ria.ru/20211230/tuapse-1766209488.html
В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме
В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме - РИА Новости, 30.12.2021
В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме
Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в Туапсе, на улице Фрунзе, огонь распространился на 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:46
2021-12-30T16:46
2021-12-30T17:01
происшествия
туапсе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_33612ef9ea8946ba462cdb64fe407dab.jpg
СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в Туапсе, на улице Фрунзе, огонь распространился на 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В 15.50 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме на втором этаже на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.Сообщается, что эвакуированы из дома 24 человека, среди них один травмированный. Уточняется, что в 16.30 пожар удалось полностью ликвидировать. Всего к операции привлекались 23 спасателя, семь единиц техники."На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Туапсе , причины и обстоятельства пожара уточняются", - подчёркивается в релизе.
https://ria.ru/20211230/pozhar-1766109862.html
туапсе
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02fffdbe54c6a1ad114bfea53b1be701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия
16:46 30.12.2021 (обновлено: 17:01 30.12.2021)
В Туапсе эвакуировали 24 человека после пожара в жилом доме
В Туапсе эвакуировали 24 человека после возгорания в жилом доме, пожар ликвидировали