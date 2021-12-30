https://ria.ru/20211230/tseny-1766220351.html

Жена Зеленского привела украинцев в ярость одной фразой

Жена Зеленского привела украинцев в ярость одной фразой - РИА Новости, 30.12.2021

Жена Зеленского привела украинцев в ярость одной фразой

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена разозлила жителей страны, заявив на кулинарном шоу, что покупает скумбрию по восемь гривен за килограмм... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:51

2021-12-30T17:51

2021-12-30T20:21

в мире

украина

владимир зеленский

елена зеленская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/68/1555796884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0321fa11004abe29682b64db92980442.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена разозлила жителей страны, заявив на кулинарном шоу, что покупает скумбрию по восемь гривен за килограмм (21,68 рубля).Позднее она извинилась за допущенную ошибку и уточнила, что указала цену за сто граммов рыбы.Однако пользователей Сети возмутила оторванность жены президента от простых жителей Украины."Очевидно, что наши августейшие "слуги" закупаются в специальных магазинах", — предположил Юрий Гресько."Елена, покажите, где купили за восемь гривен за килограмм?" — обратилась Наталья Карпова к первой леди страны."Рецепт очень прост — берешь доллар по восемь и покупаешь скумбрию по восемь. Гривен. Но только "простую непереробленную" скумбрию. Кто ж вам виноват, если вы берете дорогой доллар и покупаете сложную переробленную скумбрию? Понимать надо!" — сыронизировал Pauluskp."Зеленская, когда последний раз ходила по магазинам, вот тогда и стоила скумбрия по восемь гривен. Неужели это непонятно для всех, кто ее слушал?" — задался вопросом EvgenBolgar."Абсолютно безразлично, знает ли она или нет. Я бы, наоборот, удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают как абсолютное быдло. И вместо того, чтобы честно сказать: "Я человек официально богатый, плачу все налоги, и продуктами занимается мой помощник, я не помню цен", выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой", — написал Paul Voropaiev.

https://ria.ru/20211228/uchet-1765878624.html

https://ria.ru/20211229/tarify-1766086581.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская