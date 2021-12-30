https://ria.ru/20211230/tsb-1766225532.html

ЦБ заявил, что будет бороться с "нечестным" начислением бонусов банками

ЦБ заявил, что будет бороться с "нечестным" начислением бонусов банками - РИА Новости, 30.12.2021

ЦБ заявил, что будет бороться с "нечестным" начислением бонусов банками

Банк России, в рамках основных задач по повышению доступности финуслуг для незащищенных категорий населения на 2022-2024 годы, намерен защитить граждан от... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:29

2021-12-30T18:29

2021-12-30T18:29

экономика

центральный банк рф (цб рф)

банки

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Банк России, в рамках основных задач по повышению доступности финуслуг для незащищенных категорий населения на 2022-2024 годы, намерен защитить граждан от начисления "нечестных" бонусов, мисселинга и навязывания услуг и продуктов банками, для этого будут создаваться дестимулирующие условия, говорится в проектном документе ЦБ по повышению доступности финансовых услуг."Реализация мер защиты потребителя от нечестного поведения банка путем создания условий, дестимулирующих кредитные организации применять практики "нечестных" бонусов, мисселинга и навязывания продуктов и услуг, нечестных продаж", - указано в документе.Регулятор также обеспечит сохранение прожиточного минимума для должника, после того, как банк удержал его средства по исполнительному документу при этом будет обеспечено право гражданина "защитить прожиточный минимум в рамках соглашения о безакцептном списании".Кроме того, ЦБ обяжет кредитные и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика и уведомлять его о высоких рисках, если значение показателя будет повышено.Сами потребители финансовых услуг смогут брать кредитные каникулы в сложных жизненных обстоятельствах с определенной периодичностью, а также самозапрещать выдачу кредита или онлайн-кредита через бюро кредитных историй. При высокой долговой нагрузке имущественные интересы заемщиков будут защищены, отмечается в документе.

https://ria.ru/20211229/peregrev-1766047066.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), банки, россия