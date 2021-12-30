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Карта "Тройка" начала работать в общественном транспорте Нальчика
Карта "Тройка" начала работать в общественном транспорте Нальчика - РИА Новости, 30.12.2021
Карта "Тройка" начала работать в общественном транспорте Нальчика
Власти Нальчика запустили в общественном транспорте города единую билетную систему на базе карты "Тройка", сообщает мэрия столицы Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:49
2021-12-30T14:49
общество
нальчик
москва
транспорт
россия
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Власти Нальчика запустили в общественном транспорте города единую билетную систему на базе карты "Тройка", сообщает мэрия столицы Кабардино-Балкарии.Ранее мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщал, что транспортная карта "Тройка" до конца текущего года может начать действовать в общественном транспорте города. В сентябре власти города подписали соглашение об интеграции билетных систем Москвы и Нальчика."В Нальчике запустили единую билетную систему на базе карты "Тройка". Уже сейчас новый способ оплаты доступен на маршрутах обслуживаемых МУП "Нальчикский транспорт", - говорится в сообщении.Сейчас проезд на автобусе в городе стоит 15 рублей, для безналичной оплаты, в том числе по картам "Тройка", установлен льготный тариф - 13 рублей.По данным мэрии, в ближайшее время планируется внедрить пересадочный тариф между всеми городскими маршрутами, льготный тариф для отдельных категорий горожан, ведется разработка мобильного приложения, чтобы было удобно отслеживать свой автобус и оперативно пополнять транспортную карту."Пассажиры смогут купить и абонементы поездок на необходимый срок, а также пользоваться "Тройкой" в других регионах страны", - уточняет администрация Нальчика.Единая билетная система на базе "Тройки" уже запущена в 13 регионах.
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общество, нальчик, москва, транспорт, россия
14:49 30.12.2021
 
Карта "Тройка" начала работать в общественном транспорте Нальчика

Мэр Нальчика Ахохов сообщил о запуске карты "Тройка" в общественном транспорте города

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовые проездные билеты на общественный транспорт
Новые проездные билеты на общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Власти Нальчика запустили в общественном транспорте города единую билетную систему на базе карты "Тройка", сообщает мэрия столицы Кабардино-Балкарии.
Ранее мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщал, что транспортная карта "Тройка" до конца текущего года может начать действовать в общественном транспорте города. В сентябре власти города подписали соглашение об интеграции билетных систем Москвы и Нальчика.
"В Нальчике запустили единую билетную систему на базе карты "Тройка". Уже сейчас новый способ оплаты доступен на маршрутах обслуживаемых МУП "Нальчикский транспорт", - говорится в сообщении.
Сейчас проезд на автобусе в городе стоит 15 рублей, для безналичной оплаты, в том числе по картам "Тройка", установлен льготный тариф - 13 рублей.
По данным мэрии, в ближайшее время планируется внедрить пересадочный тариф между всеми городскими маршрутами, льготный тариф для отдельных категорий горожан, ведется разработка мобильного приложения, чтобы было удобно отслеживать свой автобус и оперативно пополнять транспортную карту.
"Пассажиры смогут купить и абонементы поездок на необходимый срок, а также пользоваться "Тройкой" в других регионах страны", - уточняет администрация Нальчика.
Единая билетная система на базе "Тройки" уже запущена в 13 регионах.
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