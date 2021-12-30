17:03 30.12.2021 (обновлено: 17:34 30.12.2021)
Tesla отзовет США 475 тысяч электромобилей для устранения неполадок
Tesla отзовет в США 475 тысяч электромобилей из-за проблем с камерами и багажниками
© KDesign AGTesla Model 2
© KDesign AG
Tesla Model 2. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 475 тысяч машин в США в связи с возможными проблемами с камерами заднего вида и замками багажников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla отозвала 475 тысяч автомобилей в США - что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году - из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий", - говорится в сообщении агентства.
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Так, компания отзывает все электромобили Model 3, произведенные в 2017-2020 годах, что насчитывает более 356 тысяч машин. Как сообщили в NHTSA, кабель камеры заднего вида может быть поврежден при открывании и закрывании багажника. Также Tesla отзывает 119 тысяч электромобилей Model S, произведенных с 2014 года, из-за неисправности замка переднего багажника.
Как отмечает агентство, компания заявила, что исправит обе проблемы без дополнительной платы. Акции Tesla дешевеют на предварительных торгах на 1,2%.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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