https://ria.ru/20211230/tesla-1766211436.html

Tesla отзовет США 475 тысяч электромобилей для устранения неполадок

Tesla отзовет США 475 тысяч электромобилей для устранения неполадок - РИА Новости, 30.12.2021

Tesla отзовет США 475 тысяч электромобилей для устранения неполадок

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 475 тысяч машин в США в связи с возможными проблемами с камерами заднего вида и замками багажников,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:03

2021-12-30T17:03

2021-12-30T17:34

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 475 тысяч машин в США в связи с возможными проблемами с камерами заднего вида и замками багажников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA)."Tesla отозвала 475 тысяч автомобилей в США - что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году - из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий", - говорится в сообщении агентства.Так, компания отзывает все электромобили Model 3, произведенные в 2017-2020 годах, что насчитывает более 356 тысяч машин. Как сообщили в NHTSA, кабель камеры заднего вида может быть поврежден при открывании и закрывании багажника. Также Tesla отзывает 119 тысяч электромобилей Model S, произведенных с 2014 года, из-за неисправности замка переднего багажника.Как отмечает агентство, компания заявила, что исправит обе проблемы без дополнительной платы. Акции Tesla дешевеют на предварительных торгах на 1,2%.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20211214/tesla-1763658527.html

https://ria.ru/20211222/tesla-1764963948.html

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экономика, авто, tesla motors, сша, пало-альто, калифорния