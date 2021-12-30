https://ria.ru/20211230/telekom-1766207581.html

Российский телеком: адаптация к новой реальности

Российский телеком: адаптация к новой реальности - РИА Новости, 30.12.2021

Российский телеком: адаптация к новой реальности

Российская телеком-отрасль в уходящем году адаптировалась к новой реальности пандемии, для которой характерен рост мобильного интернет-трафика и высокий спрос... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:38

2021-12-30T16:38

2021-12-30T16:39

экономика

технологии

михаил осеевский

мтс

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мегафон

билайн

денис кусков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская телеком-отрасль в уходящем году адаптировалась к новой реальности пандемии, для которой характерен рост мобильного интернет-трафика и высокий спрос на цифровые услуги, и ожидает сохранения этих трендов в будущем году, рассказали РИА Новости участники рынка и опрошенные эксперты."Уходящий год стал периодом адаптации к новым условиям, в которых оказался мир после 2020 года. В 2021 году экономика начала постепенно восстанавливаться... Увеличился спрос на услуги мобильной передачи данных, цифровые и контент-услуги, выросли продажи оборудования и аксессуаров в розничных сетях", - говорит генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан.Как указала заместитель гендиректора Tele2 по стратегическому планированию и управлению большими данными Светлана Скворцова, в 2021 году также "вернулись" некоторые сегменты бизнеса, в частности, международный роуминг."Ускорение развития цифрового опыта клиентов, которое наблюдалось в прошлом году, привело к росту спроса на цифровые сервисы, релевантные для образа жизни клиентов. Это предсказуемо сказалось на значительном увеличении объемов потребляемого трафика передачи данных", - отмечает она."Уходящий год был годом продолжения активного роста трафика и, соответственно, нагрузки на сети телеком-операторов. За последние два года суммарно трафик вырос почти на 80% - это очень много, учитывая, что в 2019 году потребление мобильного контента уже было на высоком уровне" – сказала в свою очередь первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. "По нашим прогнозам, рост мобильного интернет-трафика продолжится высокими темпами", - добавила она.По словам вице-президента по стратегии "Ростелекома" Сергея Крылова, с точки зрения традиционных телеком-услуг "динамика была достаточно предсказуемой – рост выручки от мобильной связи, слабо выраженная динамика в ШПД и продолжение оттока в телефонии". "Быстрее всего росли новые, в первую очередь контентные направления бизнеса – стриминг, игровые сервисы и конвергент", - отметил он.Обязательства и поддержкаВ сентябре при продлении лицензий на использование частот для 4G власти обязали операторов подключить к скоростному мобильному интернету более 80% федеральных трасс и населенные пункты численностью более 1 тысячи жителей. Как сообщил в августе гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов, операторы ведут переговоры, чтобы решить эту задачу сообща и снизить затраты.Вместе с тем осенью стало известно, что Минцифры РФ готовит пакет мер поддержки телеком-отрасли. Как заявил позже глава министерства Максут Шадаев, 10 инициатив, направленных на снижение финансовой нагрузки на операторов, планируется представить в январе-феврале следующего года."Такие знаковые изменения в диалоге между отраслевым регулятором и операторами связи, движение в сторону интересов компаний очень важны, этого не хватало в последние годы… Поддержка поможет здравому развитию этого бизнеса, улучшению инфраструктуры", - прокомментировал гендиректор аналитической компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.Подвижки в развитии 5GПо словам Анкилова, одним из главных итогов уходящего года стали "подвижки в решении вопросов с частотами для сетей пятого поколения". "Появились шансы, что эта работа будет вестись, что будут выданы частоты, в целом, в привлекательном диапазоне. До этого вообще все было бесперспективно", - пояснил он.В июне три оператора "большой четверки" - "Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" - подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое, как указывалось, будет заниматься "высвобождением радиочастотных ресурсов" для развития 5G. МТС, не вошедший в СП, планирует присоединиться к нему.В конце ноября Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила СП для тестирования 5G полосы 4400-4990 МГц, которые сейчас используют ФСО, Росавиация, Минобороны и "Роскосмос".Анкилов надеется, что вопрос с развитием сетей пятого поколения в России будет решаться и дальше. "Конечно, полноценных коммерческих сетей того масштаба, к которому мы привыкли, мы еще не увидим, но возможно, в следующем году или через год будет уже что-то, на чем можно будет работать", - отмечает он.Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, напротив, считает, что в следующем году "никаких особых изменений по 5G не будет". "Оборудования пока нет. В лучшем случае оно запустится не раньше 2024 года", - пояснил собеседник агентства.Не 5G единымКусков ожидает, что в следующем году рынок сотовой связи будет "плюс-минус стабилен". "Активно будет расти онлайн-видео, облачное хранение данных, видеонаблюдение, видеоаналитика", - предполагает он.Гендиректор "ТМТ Консалтинг" также ожидает, что операторы будут развивать дополнительные сервисы. По его словам, выручка нетелеком-доли будет расти.Пользователю мобильной связи, как отмечает первый вице-президент МТС, все чаще нужен не какой-то отдельный вид доступа в сеть, а комплексное, конвергентное решение. Спрос на такие услуги, по ее словам, в уходящем году вырос.В ближайшие годы Галактионова также прогнозирует рост онлайн-сегмента. "До конца 2024 года более 10% продаж наших сервисов будет происходить уже не в физической рознице", - говорит она.По словам гендиректора "Мегафона", "диджитализация, которую еще в прошлом году подстегнула пандемия, останется важным трендом и в 2022 году". Бизнес продолжит переводить процессы в онлайн, сохранится спрос на аналитические сервисы с использованием больших данных и решения для организации удаленной работы, "а также тенденция к безбумажной работе и переносу услуг и процессов в облака", добавил он.Джинн из бутылкиВ уходящем году крупные игроки телеком-отрасли приступили к продаже башенной инфраструктуры, разговоры о которой велись давно.В сентябре о продаже башенного актива в России объявил телекоммуникационный холдинг Veon, владеющей российским "Вымпелкомом" (бренд "билайн"). Президент группы компаний "Русские Башни" Александр Чуб тогда образно выразился, что "Вымпелком" выпустил джинна из бутылки, который в скором времени облетит все "известные три адреса".Чуть раньше, в августе, о намерении выделить башенную инфраструктуру в отдельное юридическое лицо сообщил МТС. В конце года президент компании Вячеслав Николаев заявил, что оператор планирует продать эту компанию, закрытие сделки намечено на первое полугодие 2022 года.В октябре о передаче своих башенных активов независимому оператору объявил "Мегафон". Новая компания создается на основе активов "Первой башенной компании" "Мегафона" и оператора "Вертикаль", которую контролирует Kismet Capital Group.В ноябре о планах выделить башенную инфраструктуру в отдельное юридическое лицо заявил и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Тогда он говорил, что у компании нет задачи быстро продать свои башни.Анкилов полагает, что история с продажей башен "в любом случае будет иметь развитие". "Операторы заинтересованы в выводе этих активов, поэтому да, в будущем мы увидим такие сделки", - отметил он.

https://ria.ru/20211214/svyaz-1763652039.html

https://ria.ru/20211011/svyaz-1754030432.html

https://ria.ru/20210712/sotrudnichestvo-1740943472.html

https://ria.ru/20211228/bilayn-1765670361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/5dzhi-1764845733.html

https://ria.ru/20211130/tekhnologii-1760735380.html

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экономика, технологии, михаил осеевский, мтс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мегафон, билайн, денис кусков, максут шадаев, россия