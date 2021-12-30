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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/teaser-1765965044.html
Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву"
Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву" - РИА Новости, 30.12.2021
Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву"
В официальном Twitter-аккаунте сериала "Убивая Еву" разместили тизер финального четвертого сезона популярного шоу с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T06:49
2021-12-30T06:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
сандра о
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте сериала "Убивая Еву" разместили тизер финального четвертого сезона популярного шоу с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях. Хотя детали сюжета держатся в секрете, в коротком видеоролике есть намеки на то, чего ожидать в новых эпизодах.Спецагент Ева Поластри (О) достигает пика одержимости психопаткой и убийцей Вилланель (Комер). Вторая, кажется, стала еще более кровожадной и жестокой. В тизере кратко показывают, как она нападает на кого-то в образе клоуна. В заключительном сезоне обеими героинями движет страсть, месть и навязчивая идея, которая приведет каждую к запутанному и одновременно "великолепному финалу". Во всяком случае это обещают шоураннеры. Премьера последнего сезона, в который войдет восемь эпизодов, состоится 27 февраля 2022 года. Телесериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, вышел в 2018 году. За эти годы он получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а исполнительницы главных ролей удостоились престижных наград. Например, Джоди Комер в 2019-м завоевала "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале", а Сандра О получила "Золотой глобус" в той же категории.
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новости культуры, кино и сериалы, сандра о
06:49 30.12.2021
 
Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву"

Вышел новый тизер последнего сезона сериала "Убивая Еву"

© BBC America Кадр из трейлера к финальному сезону сериала "Убивая Еву"
Кадр из трейлера к финальному сезону сериала Убивая Еву
© BBC America
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте сериала "Убивая Еву" разместили тизер финального четвертого сезона популярного шоу с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях.
Хотя детали сюжета держатся в секрете, в коротком видеоролике есть намеки на то, чего ожидать в новых эпизодах.
Спецагент Ева Поластри (О) достигает пика одержимости психопаткой и убийцей Вилланель (Комер). Вторая, кажется, стала еще более кровожадной и жестокой. В тизере кратко показывают, как она нападает на кого-то в образе клоуна.
В заключительном сезоне обеими героинями движет страсть, месть и навязчивая идея, которая приведет каждую к запутанному и одновременно "великолепному финалу". Во всяком случае это обещают шоураннеры.
Премьера последнего сезона, в который войдет восемь эпизодов, состоится 27 февраля 2022 года.
Телесериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, вышел в 2018 году. За эти годы он получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а исполнительницы главных ролей удостоились престижных наград. Например, Джоди Комер в 2019-м завоевала "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале", а Сандра О получила "Золотой глобус" в той же категории.
Кадр из сериала Убивая Еву
15 мая 2020, 04:57Культура
Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСандра О
 
 
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