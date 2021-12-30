https://ria.ru/20211230/teaser-1765965044.html

Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву"

Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву" - РИА Новости, 30.12.2021

Вышел новый тизер последнего сезона "Убивая Еву"

В официальном Twitter-аккаунте сериала "Убивая Еву" разместили тизер финального четвертого сезона популярного шоу с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T06:49

2021-12-30T06:49

2021-12-30T06:49

культура

новости культуры

кино и сериалы

сандра о

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765956679_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_3d4a72afa29228ac7c082ea681abeb03.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте сериала "Убивая Еву" разместили тизер финального четвертого сезона популярного шоу с Джоди Комер и Сандрой О в главных ролях. Хотя детали сюжета держатся в секрете, в коротком видеоролике есть намеки на то, чего ожидать в новых эпизодах.Спецагент Ева Поластри (О) достигает пика одержимости психопаткой и убийцей Вилланель (Комер). Вторая, кажется, стала еще более кровожадной и жестокой. В тизере кратко показывают, как она нападает на кого-то в образе клоуна. В заключительном сезоне обеими героинями движет страсть, месть и навязчивая идея, которая приведет каждую к запутанному и одновременно "великолепному финалу". Во всяком случае это обещают шоураннеры. Премьера последнего сезона, в который войдет восемь эпизодов, состоится 27 февраля 2022 года. Телесериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, вышел в 2018 году. За эти годы он получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а исполнительницы главных ролей удостоились престижных наград. Например, Джоди Комер в 2019-м завоевала "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале", а Сандра О получила "Золотой глобус" в той же категории.

https://ria.ru/20200515/1571443900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, сандра о