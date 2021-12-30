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Tele2 с 11 января снизит необоснованно повышенные тарифы
Tele2 с 11 января снизит необоснованно повышенные тарифы - РИА Новости, 30.12.2021
Tele2 с 11 января снизит необоснованно повышенные тарифы
Телекоммуникационный оператор Tele2 исполнил предписания Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и с 11 января снижает все необоснованно повышенные тарифы, РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:41
2021-12-30T12:41
2021-12-30T12:41
экономика
телефон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мобильные телефоны
мобильная связь
тарифы
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Телекоммуникационный оператор Tele2 исполнил предписания Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и с 11 января снижает все необоснованно повышенные тарифы, сообщила антимонопольная служба."Tele2 исполнила предписания ФАС и снижает стоимость тарифов. С 11 января 2022 года все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня", - говорится в сообщении.Уточняется, что 1 января абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года.ФАС возбудила дело в отношении компании "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи. Рост затронул более 12 миллионов абонентов - физических лиц и составил в среднем 13%. Повышение стоимости обосновывалось увеличением затрат оператора.Антимонопольная служба установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат и признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство, потребовав от оператора снизить тарифы.
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экономика, телефон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мобильные телефоны, мобильная связь, тарифы, россия
Tele2 с 11 января снизит необоснованно повышенные тарифы
Tele2 исполнил предписания ФАС и с 11 января снизит все необоснованно повышенные тарифы