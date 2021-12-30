13:04 30.12.2021 (обновлено: 13:15 30.12.2021)
Россия не ведет переговоры по признанию талибов, заявили в МИД
Захарова: Россия не ведет переговоры по признанию правительства талибов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия не получала уведомлений от представителей движения "Талибан"* о намерении направить своего посла в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель пришедших к власти в Афганистане талибов Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что движение планирует назначить своего посла в Москве.
"Мы не получали никаких уведомлений от афганской стороны, от афганских властей о решении направить своего посла в РФ", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что "о каких-либо переговорах на тему официального признания временного правительства Афганистана сейчас речи не идет". "Наша позиция хорошо известна талибам", - добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность