https://ria.ru/20211230/taksi-1766141087.html

Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей

Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей - РИА Новости, 30.12.2021

Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей

Полиция в Москве выявила крупную неуплату налогов у оператора такси на 260 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк; по... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:55

2021-12-30T11:55

2021-12-30T12:19

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общество

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москва

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ирина волк

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция в Москве выявила крупную неуплату налогов у оператора такси на 260 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк; по информации источника РИА Новости, речь идёт о бренде такси "Такси 956"."С 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров. В результате сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу", - сказала Волк.Бюджету РФ нанесён ущерб на сумму более 260 миллионов. Для избежания уголовной ответственности фигурант вышел из числа руководителей и учредителей ранее возглавляемой им компании. Он также переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов (часть 2 статья 199 УК РФ). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.Парк "Такси 956" составляет более 600 машин, сообщается на сайте транспортной компании.

https://ria.ru/20211229/taksi-1765934941.html

https://ria.ru/20211222/taksi-1764854989.html

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россия, происшествия, общество, такси, москва, авто, ирина волк