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Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей
Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей - РИА Новости, 30.12.2021
Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей
Полиция в Москве выявила крупную неуплату налогов у оператора такси на 260 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк; по... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:55
2021-12-30T12:19
россия
происшествия
общество
такси
москва
авто
ирина волк
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция в Москве выявила крупную неуплату налогов у оператора такси на 260 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк; по информации источника РИА Новости, речь идёт о бренде такси "Такси 956"."С 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров. В результате сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу", - сказала Волк.Бюджету РФ нанесён ущерб на сумму более 260 миллионов. Для избежания уголовной ответственности фигурант вышел из числа руководителей и учредителей ранее возглавляемой им компании. Он также переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов (часть 2 статья 199 УК РФ). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.Парк "Такси 956" составляет более 600 машин, сообщается на сайте транспортной компании.
https://ria.ru/20211229/taksi-1765934941.html
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россия, происшествия, общество, такси, москва, авто, ирина волк
11:55 30.12.2021 (обновлено: 12:19 30.12.2021)
 
Крупного оператора такси уличили в неуплате налогов на 260 миллионов рублей

Полиция в Москве выявила неуплату налогов у оператора такси на 260 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция в Москве выявила крупную неуплату налогов у оператора такси на 260 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк; по информации источника РИА Новости, речь идёт о бренде такси "Такси 956".
"С 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров. В результате сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу", - сказала Волк.
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Бюджету РФ нанесён ущерб на сумму более 260 миллионов. Для избежания уголовной ответственности фигурант вышел из числа руководителей и учредителей ранее возглавляемой им компании. Он также переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов (часть 2 статья 199 УК РФ). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Парк "Такси 956" составляет более 600 машин, сообщается на сайте транспортной компании.
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РоссияПроисшествияОбществоТаксиМоскваАвтоИрина Волк
 
 
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