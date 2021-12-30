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В Таиланде рассказали, как наказывают туристов за нарушение карантинных мер

В Таиланде рассказали, как наказывают туристов за нарушение карантинных мер - РИА Новости, 30.12.2021

В Таиланде рассказали, как наказывают туристов за нарушение карантинных мер

В Таиланде за нарушение карантина иностранным гостям грозит штраф, заключение под стражу и депортация, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:27

2021-12-30T16:27

2021-12-30T16:27

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Таиланде за нарушение карантина иностранным гостям грозит штраф, заключение под стражу и депортация, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Южный муниципальный суд Бангкока на днях оштрафовал 29-летнего израильского туриста на две тысячи бат (около 4,5 тысячи рублей) за побег из спецгостиницы до того, как он получил результат теста на коронавирус. У отдыхающего выявили "омикрон".Сообщалось, что путешественник прибыл в страну 17 декабря по туристической программе Test & Go и на ночь был помещен в спецотель, чтобы дождаться результата ПЦР-теста. Однако в тот же вечер гость уехал на такси в Паттайю, а затем — на остров Самуи. Через четыре дня полиция выдала ордер на арест туриста. Уже на следующий день он сдался властям.В суде подозреваемый признал себя виновным, согласился уплатить штраф. После вынесения вердикта иммиграционная полиция заключила его под стражу для последующей депортации.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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