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Отключение России от SWIFT станет проблемой для всех, заявил Силуанов
Отключение России от SWIFT станет проблемой для всех, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.12.2021
Отключение России от SWIFT станет проблемой для всех, заявил Силуанов
Отключение России от SWIFT доставит множество проблем другим странам, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:53
2021-12-30T13:17
антон силуанов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Отключение России от SWIFT доставит множество проблем другим странам, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять", — заключил глава Минфина.По его словам, такой шаг помешает европейским компаниям, которые активно торгуют с Россией.Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает жесткие санкции против Москвы из-за ситуации на востоке Украины, в числе возможных ограничений называли отключение от SWIFT. В России в ответ на это создали свою систему передачи финансовых сообщений. При этом в декабре агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает эту меру проблематичной.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.
https://ria.ru/20211216/posledstviya-1764081480.html
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антон силуанов
10:53 30.12.2021 (обновлено: 13:17 30.12.2021)
 
Отключение России от SWIFT станет проблемой для всех, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов: Россию можно отключить от SWIFT, но это станет проблемой для всех

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Отключение России от SWIFT доставит множество проблем другим странам, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять", — заключил глава Минфина.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
16 декабря, 16:39
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
По его словам, такой шаг помешает европейским компаниям, которые активно торгуют с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает жесткие санкции против Москвы из-за ситуации на востоке Украины, в числе возможных ограничений называли отключение от SWIFT. В России в ответ на это создали свою систему передачи финансовых сообщений. При этом в декабре агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает эту меру проблематичной.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:13
В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем
 
Антон Силуанов
 
 
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