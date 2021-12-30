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Священники Александрийской церкви перешли в Русскую, заявил митрополит
Священники Александрийской церкви перешли в Русскую, заявил митрополит - РИА Новости, 30.12.2021
Священники Александрийской церкви перешли в Русскую, заявил митрополит
Более 100 священнослужителя Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:19
2021-12-30T19:20
общество
африка
русская православная церковь
московский патриархат
епифаний думенко
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 100 священнослужителя Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, предполагается увеличение числа обращений, сообщил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачёв)."(Перешли) с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений", - сказал митрополит Леонид.Ранее патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул "Каирский и Северо-Африканский", и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом "Йоханнесбургский и Южно-Африканский". Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.Полный текст интервью читайте на сайте &gt;&gt;
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общество, африка, русская православная церковь, московский патриархат, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу)
18:19 30.12.2021 (обновлено: 19:20 30.12.2021)
 
Священники Александрийской церкви перешли в Русскую, заявил митрополит

Патриарший экзарх Африки Леонид: священники Александрийской церкви перешли в Русскую

© Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкНа праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
На праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
© Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 100 священнослужителя Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, предполагается увеличение числа обращений, сообщил в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачёв).
"(Перешли) с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений", - сказал митрополит Леонид.
Ранее патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул "Каирский и Северо-Африканский", и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом "Йоханнесбургский и Южно-Африканский". Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
Полный текст интервью читайте на сайте >>
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ОбществоАфрикаРусская православная церковьМосковский ПатриархатЕпифаний ДуменкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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