https://ria.ru/20211230/religiya-1766223233.html
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве - РИА Новости, 30.12.2021
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал эпохальное решение о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняты более сотни священников... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:55
2021-12-30T18:55
2021-12-30T19:13
интервью
африка
русская православная церковь
россия
религия
митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)
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Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал эпохальное решение о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняты более сотни священников Александрийской церкви, пожелавших выйти из нее после того, как ее глава патриарх Феодор признал украинских раскольников. Новый экзархат возглавил митрополит Клинский Леонид (Горбачев). В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о ближайших планах Церкви в Африке: о будущем духовенства, прихожан, строительстве кафедральных соборов, а также об отношениях с Александрийским патриархатом.– Владыка Леонид, планируете ли вы отправиться в Африку в ближайшее время для организации дел экзархата?– Я планирую архипастырский визит в Африку. Сейчас посещение ряда стран невозможно в связи с эпидемиологическими ограничениями. Тем не менее, структура Экзархата будет разворачиваться, потребуются человеческие ресурсы, кадровый вопрос один из приоритетнейших сегодня.Ядро Экзархата будет коваться в Москве. Это абсолютно новая мощная структура континентального масштаба, которая требует скрупулезного, детального изучения и проработки.– Сто два священника Александрийской церкви, перешедшие в Русскую, перешли вместе со своими приходами или нет?– Да, с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало.– Где будет располагаться кафедра нового экзархата, и будут ли строиться в Африке новые кафедральные соборы, например, в Каире?– Для административных нужд Экзархата святейшим патриархом Кириллом выделено Подворье патриарха Московского и всея Руси храма Всех святых на Кулишках города Москвы. По мере необходимости будут возводиться храмы Русской православной церкви в странах Африки. Решается вопрос о выделении земельного участка в Каире для строительства там кафедрального собора. В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором.– Как меняются перспективы нашей церкви в Африке в связи с решениями Синода?– На наш взгляд, это исторический шаг. Русская православная церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов Церкви, кем бы они не нарушались.Кроме того, Русская православная церковь всегда с заботой и вниманием относилась к положению христианских меньшинств по всему миру, и Африка – не исключение. Мы говорим об этом со всех платформ. Права христиан не должны быть ущемлены, и мы делаем все возможное с нашей стороны для их защиты и соблюдения.– Так как образованы две епархии в Экзархате, могут ли стать местные священники из перешедших в Русскую церковь епископами в них?– Кадровый вопрос один из самых важных, как уже было сказано. Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви.– Есть ли у владыки предположения, как может на создание экзархата отреагировать руководства и духовенства Александрийской церкви - ведь он появляется на его канонической территории?– После антиканоничного, вероломного, единоличного решения предстоятеля Александрийской православной церкви о признании раскольнической группировки "Православная церковь Украины", мы выдержали долгую паузу, ожидая от священноначалия АПЦ осознания глубины, трагичности и непоправимости своей ошибки, но этого не произошло. Не был созван Синод, члены которого могли бы высказаться о единоличном решении патриарха Феодора, поддержав или не приняв его. Мы ждали два года, больше чем было возможно. Теперь вопрос о реакции руководства Александрийской церкви перестал для нас существовать.О реакции духовенства цифры говорят сами за себя. Сто два священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/rpts-1766055561.html
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интервью, африка, русская православная церковь, россия, религия, митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал эпохальное решение о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняты более сотни священников Александрийской церкви, пожелавших выйти из нее после того, как ее глава патриарх Феодор признал украинских раскольников. Новый экзархат возглавил митрополит Клинский Леонид (Горбачев). В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о ближайших планах Церкви в Африке: о будущем духовенства, прихожан, строительстве кафедральных соборов, а также об отношениях с Александрийским патриархатом.
– Владыка Леонид, планируете ли вы отправиться в Африку в ближайшее время для организации дел экзархата?
– Я планирую архипастырский визит в Африку. Сейчас посещение ряда стран невозможно в связи с эпидемиологическими ограничениями. Тем не менее, структура Экзархата будет разворачиваться, потребуются человеческие ресурсы, кадровый вопрос один из приоритетнейших сегодня.
Ядро Экзархата будет коваться в Москве
. Это абсолютно новая мощная структура континентального масштаба, которая требует скрупулезного, детального изучения и проработки.
– Сто два священника Александрийской церкви, перешедшие в Русскую, перешли вместе со своими приходами или нет?
– Да, с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало.
– Где будет располагаться кафедра нового экзархата, и будут ли строиться в Африке новые кафедральные соборы, например, в Каире?
– Для административных нужд Экзархата святейшим патриархом Кириллом выделено Подворье патриарха Московского и всея Руси храма Всех святых на Кулишках города Москвы. По мере необходимости будут возводиться храмы Русской православной церкви в странах Африки. Решается вопрос о выделении земельного участка в Каире для строительства там кафедрального собора. В Йоханнесбурге
– центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором.
– Как меняются перспективы нашей церкви в Африке в связи с решениями Синода?
– На наш взгляд, это исторический шаг. Русская православная церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов Церкви, кем бы они не нарушались.
Кроме того, Русская православная церковь всегда с заботой и вниманием относилась к положению христианских меньшинств по всему миру, и Африка – не исключение. Мы говорим об этом со всех платформ. Права христиан не должны быть ущемлены, и мы делаем все возможное с нашей стороны для их защиты и соблюдения.
– Так как образованы две епархии в Экзархате, могут ли стать местные священники из перешедших в Русскую церковь епископами в них?
– Кадровый вопрос один из самых важных, как уже было сказано. Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви.
– Есть ли у владыки предположения, как может на создание экзархата отреагировать руководства и духовенства Александрийской церкви - ведь он появляется на его канонической территории?
– После антиканоничного, вероломного, единоличного решения предстоятеля Александрийской православной церкви о признании раскольнической группировки "Православная церковь Украины", мы выдержали долгую паузу, ожидая от священноначалия АПЦ осознания глубины, трагичности и непоправимости своей ошибки, но этого не произошло. Не был созван Синод, члены которого могли бы высказаться о единоличном решении патриарха Феодора, поддержав или не приняв его. Мы ждали два года, больше чем было возможно. Теперь вопрос о реакции руководства Александрийской церкви перестал для нас существовать.
О реакции духовенства цифры говорят сами за себя. Сто два священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ
. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений.