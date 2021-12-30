Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/religiya-1766223233.html
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве - РИА Новости, 30.12.2021
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал эпохальное решение о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняты более сотни священников... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:55
2021-12-30T19:13
интервью
африка
русская православная церковь
россия
религия
митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766219745_0:169:853:649_1920x0_80_0_0_781d2c2610d3ed9c0f0d0e3856b64230.jpg
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал эпохальное решение о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняты более сотни священников Александрийской церкви, пожелавших выйти из нее после того, как ее глава патриарх Феодор признал украинских раскольников. Новый экзархат возглавил митрополит Клинский Леонид (Горбачев). В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о ближайших планах Церкви в Африке: о будущем духовенства, прихожан, строительстве кафедральных соборов, а также об отношениях с Александрийским патриархатом.– Владыка Леонид, планируете ли вы отправиться в Африку в ближайшее время для организации дел экзархата?– Я планирую архипастырский визит в Африку. Сейчас посещение ряда стран невозможно в связи с эпидемиологическими ограничениями. Тем не менее, структура Экзархата будет разворачиваться, потребуются человеческие ресурсы, кадровый вопрос один из приоритетнейших сегодня.Ядро Экзархата будет коваться в Москве. Это абсолютно новая мощная структура континентального масштаба, которая требует скрупулезного, детального изучения и проработки.– Сто два священника Александрийской церкви, перешедшие в Русскую, перешли вместе со своими приходами или нет?– Да, с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало.– Где будет располагаться кафедра нового экзархата, и будут ли строиться в Африке новые кафедральные соборы, например, в Каире?– Для административных нужд Экзархата святейшим патриархом Кириллом выделено Подворье патриарха Московского и всея Руси храма Всех святых на Кулишках города Москвы. По мере необходимости будут возводиться храмы Русской православной церкви в странах Африки. Решается вопрос о выделении земельного участка в Каире для строительства там кафедрального собора. В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором.– Как меняются перспективы нашей церкви в Африке в связи с решениями Синода?– На наш взгляд, это исторический шаг. Русская православная церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов Церкви, кем бы они не нарушались.Кроме того, Русская православная церковь всегда с заботой и вниманием относилась к положению христианских меньшинств по всему миру, и Африка – не исключение. Мы говорим об этом со всех платформ. Права христиан не должны быть ущемлены, и мы делаем все возможное с нашей стороны для их защиты и соблюдения.– Так как образованы две епархии в Экзархате, могут ли стать местные священники из перешедших в Русскую церковь епископами в них?– Кадровый вопрос один из самых важных, как уже было сказано. Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви.– Есть ли у владыки предположения, как может на создание экзархата отреагировать руководства и духовенства Александрийской церкви - ведь он появляется на его канонической территории?– После антиканоничного, вероломного, единоличного решения предстоятеля Александрийской православной церкви о признании раскольнической группировки "Православная церковь Украины", мы выдержали долгую паузу, ожидая от священноначалия АПЦ осознания глубины, трагичности и непоправимости своей ошибки, но этого не произошло. Не был созван Синод, члены которого могли бы высказаться о единоличном решении патриарха Феодора, поддержав или не приняв его. Мы ждали два года, больше чем было возможно. Теперь вопрос о реакции руководства Александрийской церкви перестал для нас существовать.О реакции духовенства цифры говорят сами за себя. Сто два священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/rpts-1766055561.html
https://ria.ru/20211229/rpts-1766046275.html
https://ria.ru/20211228/itogi-1765704091.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766219745_0:89:853:729_1920x0_80_0_0_e6683b7abe103a1e34b7b088e261968f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, африка, русская православная церковь, россия, религия, митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)
18:55 30.12.2021 (обновлено: 19:13 30.12.2021)
 

Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой митрополита ЛеонидаМитрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Африки
Митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Африки
© Фото предоставлено пресс-службой митрополита Леонида
Читать ria.ru в
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал эпохальное решение о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняты более сотни священников Александрийской церкви, пожелавших выйти из нее после того, как ее глава патриарх Феодор признал украинских раскольников. Новый экзархат возглавил митрополит Клинский Леонид (Горбачев). В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о ближайших планах Церкви в Африке: о будущем духовенства, прихожан, строительстве кафедральных соборов, а также об отношениях с Александрийским патриархатом.
– Владыка Леонид, планируете ли вы отправиться в Африку в ближайшее время для организации дел экзархата?
– Я планирую архипастырский визит в Африку. Сейчас посещение ряда стран невозможно в связи с эпидемиологическими ограничениями. Тем не менее, структура Экзархата будет разворачиваться, потребуются человеческие ресурсы, кадровый вопрос один из приоритетнейших сегодня.
Покровский кафедральный собор во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 18:05В мире
РПЦ образовала патриарший экзархат в Африке
Ядро Экзархата будет коваться в Москве. Это абсолютно новая мощная структура континентального масштаба, которая требует скрупулезного, детального изучения и проработки.
– Сто два священника Александрийской церкви, перешедшие в Русскую, перешли вместе со своими приходами или нет?
– Да, с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало.
– Где будет располагаться кафедра нового экзархата, и будут ли строиться в Африке новые кафедральные соборы, например, в Каире?
– Для административных нужд Экзархата святейшим патриархом Кириллом выделено Подворье патриарха Московского и всея Руси храма Всех святых на Кулишках города Москвы. По мере необходимости будут возводиться храмы Русской православной церкви в странах Африки. Решается вопрос о выделении земельного участка в Каире для строительства там кафедрального собора. В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором.
Свято-Юрьев монастырь в Новгородском районе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 17:30Религия
Более сотни священников из Африки перешли в РПЦ
– Как меняются перспективы нашей церкви в Африке в связи с решениями Синода?
– На наш взгляд, это исторический шаг. Русская православная церковь приобретает иной статус и берет на себя ответственность, связанную с этим эпохальным событием. Мы не готовы мириться с несправедливостью и попранием канонов Церкви, кем бы они не нарушались.
Кроме того, Русская православная церковь всегда с заботой и вниманием относилась к положению христианских меньшинств по всему миру, и Африка – не исключение. Мы говорим об этом со всех платформ. Права христиан не должны быть ущемлены, и мы делаем все возможное с нашей стороны для их защиты и соблюдения.
– Так как образованы две епархии в Экзархате, могут ли стать местные священники из перешедших в Русскую церковь епископами в них?
– Кадровый вопрос один из самых важных, как уже было сказано. Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви.
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 11:00Религия
Выбор РИА Новости: итоги 2021 года в сфере религии
– Есть ли у владыки предположения, как может на создание экзархата отреагировать руководства и духовенства Александрийской церкви - ведь он появляется на его канонической территории?
– После антиканоничного, вероломного, единоличного решения предстоятеля Александрийской православной церкви о признании раскольнической группировки "Православная церковь Украины", мы выдержали долгую паузу, ожидая от священноначалия АПЦ осознания глубины, трагичности и непоправимости своей ошибки, но этого не произошло. Не был созван Синод, члены которого могли бы высказаться о единоличном решении патриарха Феодора, поддержав или не приняв его. Мы ждали два года, больше чем было возможно. Теперь вопрос о реакции руководства Александрийской церкви перестал для нас существовать.
О реакции духовенства цифры говорят сами за себя. Сто два священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений.
 
ИнтервьюАфрикаРусская православная церковьРоссияРелигияМитрополит Леонид (Клинский Леонид (Горбачев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
Лента новостейМолния
Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе