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Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ
Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ - РИА Новости, 30.12.2021
Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в здании научно-исследовательского института, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:42
2021-12-30T11:42
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в здании научно-исследовательского института, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.Как отмечает ведомство, инцидент произошел в ночь на четверг в здании НИИ на Политехнической улице."Гражданин, находясь в состоянии опьянения, перепрыгнул через турникет охраны главного входа в помещение института. Там он стал вести себя неадекватно, а затем из хулиганских побуждений произвел два выстрела из охолощенного (непригодного для стрельбы боевыми патронами) пистолета Retay 17", - говорится в сообщении.После того, как работник НИИ нажал кнопку тревожной сигнализации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана на месте происшествия."Задержанного 22-летнего гражданина доставили в 19-й отдел полиции", - заключает Росгвардия.По данным некоторых региональных СМИ, инцидент произошел в физико-техническом институте имени Иоффе на Политехнической улице, 26. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20211229/strelba-1766055770.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:42 30.12.2021
 
Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ

Пьяного жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в здании научно-исследовательского института, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечает ведомство, инцидент произошел в ночь на четверг в здании НИИ на Политехнической улице.
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"Гражданин, находясь в состоянии опьянения, перепрыгнул через турникет охраны главного входа в помещение института. Там он стал вести себя неадекватно, а затем из хулиганских побуждений произвел два выстрела из охолощенного (непригодного для стрельбы боевыми патронами) пистолета Retay 17", - говорится в сообщении.
После того, как работник НИИ нажал кнопку тревожной сигнализации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана на месте происшествия.
"Задержанного 22-летнего гражданина доставили в 19-й отдел полиции", - заключает Росгвардия.
По данным некоторых региональных СМИ, инцидент произошел в физико-техническом институте имени Иоффе на Политехнической улице, 26. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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