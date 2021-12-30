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Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ

Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ - РИА Новости, 30.12.2021

Жителя Петербурга задержали за стрельбу холостыми патронами в здании НИИ

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в здании научно-исследовательского института, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:42

2021-12-30T11:42

2021-12-30T11:42

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу холостыми патронами в здании научно-исследовательского института, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.Как отмечает ведомство, инцидент произошел в ночь на четверг в здании НИИ на Политехнической улице."Гражданин, находясь в состоянии опьянения, перепрыгнул через турникет охраны главного входа в помещение института. Там он стал вести себя неадекватно, а затем из хулиганских побуждений произвел два выстрела из охолощенного (непригодного для стрельбы боевыми патронами) пистолета Retay 17", - говорится в сообщении.После того, как работник НИИ нажал кнопку тревожной сигнализации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана на месте происшествия."Задержанного 22-летнего гражданина доставили в 19-й отдел полиции", - заключает Росгвардия.По данным некоторых региональных СМИ, инцидент произошел в физико-техническом институте имени Иоффе на Политехнической улице, 26. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211229/strelba-1766055770.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия