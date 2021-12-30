https://ria.ru/20211230/statistika-1766180703.html
Путин подписал закон о переносе запуска базы со статистикой преступлений
Путин подписал закон о переносе запуска базы со статистикой преступлений - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон о переносе запуска базы со статистикой преступлений
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перенос до 1 января 2023 года ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:22
2021-12-30T14:22
2021-12-30T14:22
общество
владимир путин
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перенос до 1 января 2023 года ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечали авторы закона, введение этой системы является технологически трудоемким и длительным процессом, требующим отдельного проектирования и переработки программного кода.Одновременно с этим требуется обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительных органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях.Перенос срока ввода системы предусматривает изменение даты начала предоставления федеральными госорганами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генпрокуратурой РФ официальной статистической информации в интернете.
https://ria.ru/20211228/podrostki-1765894150.html
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общество, владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия
Путин подписал закон о переносе запуска базы со статистикой преступлений
Президент Путин подписал закон о переносе запуска базы со статистикой преступлений