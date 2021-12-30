https://ria.ru/20211230/starenie-1766199182.html

Этот продукт ускоряет старение

Назван продукт, вызывающий старение - РИА Новости, 30.12.2021

Этот продукт ускоряет старение

Чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения, сообщает Sina со ссылкой на британского ученого, профессора Дэвида Ганна. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:00

2021-12-30T16:00

2021-12-30T16:00

зож

здоровье

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения, сообщает Sina со ссылкой на британского ученого, профессора Дэвида Ганна.Исследователь изучил лица шестисот человек, измерил их уровень сахара в крови и разделил участников эксперимента на четыре группы. Оказалось, что у людей с самым низким уровнем сахара кожа выглядела моложе всего и наоборот. В публикации Sina отмечается, что сахар повреждает сосуды. Однако, на этом воздействие этого продукта на организм не заканчивается."Производство свободных радикалов — вот "главный виновник" старения. Без вмешательства антиоксидантов клетки начинают гибнуть в большом количестве", — говорится в статье.В результате кожа становится сухой, появляются мелкие морщинки, и никакие уходовые средства с ними не справляются. Со временем кожа теряет мягкость и эластичность, а морщины углубляются. При этом в статье отмечается, что совсем отказываться от сахара нельзя, нужно лишь снизить потребление некоторых продуктов, а исключать из рациона фрукты и рис, в которых содержится натуральный сахар, не стоит."Употребляйте в пищу как можно меньше кока-колы, мороженого, макарон и других мучных изделий", — посоветовал автор.Кроме того, следует максимально срезать потребление алкоголя и трансжирных кислот. Последние содержатся в сэндвичах, печенье, пирогах, копченых и жареных во фритюре продуктах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211221/diabet-1764746453.html

https://ria.ru/20211225/produkt-1765446425.html

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здоровье