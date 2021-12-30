https://ria.ru/20211230/sovfed-1766125810.html

Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания

Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания - РИА Новости, 30.12.2021

Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания

Проходит ли вера в новогодние чудеса с возрастом и мешает ли высокая государственная должность загадывать желания под бой курантов - об этом рассказали РИА... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:46

2021-12-30T10:46

2021-12-30T10:46

новый год — 2022

общество

совет федерации рф

сергей кисляк

сергей цеков

ольга ковитиди

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проходит ли вера в новогодние чудеса с возрастом и мешает ли высокая государственная должность загадывать желания под бой курантов - об этом рассказали РИА Новости сенаторы. Большинство из них, как и в детстве, желания загадывают по-прежнему и даже говорят, что они сбываются, но для этого надо выполнить несколько важных условий.Большие красные буквыПо словам сенатора от Астраханской области Александра Башкина, загаданные им желания имеют свойство сбываться, пусть и не сразу или не совсем в том виде, в каком ожидалось. "В новогоднюю ночь с 1969 года на 1970 я загадал такое желание: проснусь, а на стене дома напротив выведено большими красными буквами: "Астрахань 1970". Наутро я проснулся, подбежал к окну, но такой надписи, конечно, не увидел. Однако я потом не раз видел слово "Астрахань", вписанное яркими буквами в жизнь страны, поэтому считаю, что это желание все-таки исполнилось", - сказал он.Бывший посол России в США, сенатор Сергей Кисляк тоже считает, что важно ждать, а ещё - приложить самому усилия, чтобы загаданное сбылось. "Конечно, желаний в новогоднюю ночь всегда загадывалось много, с каждым годом они становились все взрослее и взрослее. Я, наверное, очень счастливый человек: многое из того, что хотелось, получилось. Пусть и не все, но хотя бы над многим удалось поработать", - рассказал он.Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, у него сбываются все его загаданные под бой кремлевских курантов желания. "Желания в новогоднюю ночь загадывал и загадываю. Все мои желания всегда сбываются", - заявил он.Праздник и чудо для другихКак говорят многие парламентарии, сейчас ожидание новогодних чудес во многом связано для них с их детьми и внуками."В детстве мы всегда загадывали желания в новогоднюю ночь. Все они были нехитрые и все, как правило, сбывались. Каждый год под ёлкой таинственным образом оказывался красный мешок с подарками, и мы с маленьким братом, затаив дыхание, извлекали из него то немецкую куклу, у которой, о чудо, открывались глаза, то обворожительно красную пожарную машину и шоколадные конфеты, которое появлялись под ёлкой целыми коробками", - рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, и сейчас под елкой в ее семье центральное место занимает тот самый красный мешок, правда, все подарки в нем уже не помещаются. "Ведь детей в семье четверо, а мешок ответственен за радость внучек. Чудо и детская радость не могут уйти из семьи", - убеждена парламентарий.А вот другой сенатор от Крыма, Сергей Цеков, новогодние желания никогда не загадывал, даже в детстве, зато с появлением внучек стал устраивать праздник для них. "Семья у нас была простая, жизнь была нелегкая и праздники не особенно удавалось праздновать. Потом близкие болели сильно", - поделился он. По словам Цекова, Новый год он стал воспринимать с теплотой после того, как у него появились внучки. "Мы с женой всегда наряжали им ёлку, дарили подарки. Правда, теперь они взрослые, одной 21, другой 15, так что теперь как-то опять не до этого", - признался парламентарий.Не рассказывать и набраться терпенияНесколько сенаторов согласились рассказать РИА Новости, что надо делать для того, чтобы загаданные в новогоднюю ночь желания сбылись."Я всегда загадывал на Новый год желания в детстве и делаю это сейчас. Но, во-первых, не говорю, сбываются ли они, чтобы не спугнуть удачу, а во-вторых, не говорю и о том, что это за желания. Это должны знать только самые близкие", - убежден первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Сенатор Башкин считает, что кроме удачи, надо ещё запастись терпением. "Наши с супругой новогодние желания, как правило, сбываются, пусть и не сразу. Главное - добавить немного старания, удачи и терпения", - сказал он.

https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765909785.html

https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html

https://ria.ru/20211229/psikhologiya-1765957622.html

https://ria.ru/20211230/mechta-1766119172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, совет федерации рф, сергей кисляк, сергей цеков, ольга ковитиди