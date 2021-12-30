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Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания
Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания - РИА Новости, 30.12.2021
Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания
Проходит ли вера в новогодние чудеса с возрастом и мешает ли высокая государственная должность загадывать желания под бой курантов - об этом рассказали РИА... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:46
2021-12-30T10:46
новый год — 2022
общество
совет федерации рф
сергей кисляк
сергей цеков
ольга ковитиди
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проходит ли вера в новогодние чудеса с возрастом и мешает ли высокая государственная должность загадывать желания под бой курантов - об этом рассказали РИА Новости сенаторы. Большинство из них, как и в детстве, желания загадывают по-прежнему и даже говорят, что они сбываются, но для этого надо выполнить несколько важных условий.Большие красные буквыПо словам сенатора от Астраханской области Александра Башкина, загаданные им желания имеют свойство сбываться, пусть и не сразу или не совсем в том виде, в каком ожидалось. "В новогоднюю ночь с 1969 года на 1970 я загадал такое желание: проснусь, а на стене дома напротив выведено большими красными буквами: "Астрахань 1970". Наутро я проснулся, подбежал к окну, но такой надписи, конечно, не увидел. Однако я потом не раз видел слово "Астрахань", вписанное яркими буквами в жизнь страны, поэтому считаю, что это желание все-таки исполнилось", - сказал он.Бывший посол России в США, сенатор Сергей Кисляк тоже считает, что важно ждать, а ещё - приложить самому усилия, чтобы загаданное сбылось. "Конечно, желаний в новогоднюю ночь всегда загадывалось много, с каждым годом они становились все взрослее и взрослее. Я, наверное, очень счастливый человек: многое из того, что хотелось, получилось. Пусть и не все, но хотя бы над многим удалось поработать", - рассказал он.Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, у него сбываются все его загаданные под бой кремлевских курантов желания. "Желания в новогоднюю ночь загадывал и загадываю. Все мои желания всегда сбываются", - заявил он.Праздник и чудо для другихКак говорят многие парламентарии, сейчас ожидание новогодних чудес во многом связано для них с их детьми и внуками."В детстве мы всегда загадывали желания в новогоднюю ночь. Все они были нехитрые и все, как правило, сбывались. Каждый год под ёлкой таинственным образом оказывался красный мешок с подарками, и мы с маленьким братом, затаив дыхание, извлекали из него то немецкую куклу, у которой, о чудо, открывались глаза, то обворожительно красную пожарную машину и шоколадные конфеты, которое появлялись под ёлкой целыми коробками", - рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, и сейчас под елкой в ее семье центральное место занимает тот самый красный мешок, правда, все подарки в нем уже не помещаются. "Ведь детей в семье четверо, а мешок ответственен за радость внучек. Чудо и детская радость не могут уйти из семьи", - убеждена парламентарий.А вот другой сенатор от Крыма, Сергей Цеков, новогодние желания никогда не загадывал, даже в детстве, зато с появлением внучек стал устраивать праздник для них. "Семья у нас была простая, жизнь была нелегкая и праздники не особенно удавалось праздновать. Потом близкие болели сильно", - поделился он. По словам Цекова, Новый год он стал воспринимать с теплотой после того, как у него появились внучки. "Мы с женой всегда наряжали им ёлку, дарили подарки. Правда, теперь они взрослые, одной 21, другой 15, так что теперь как-то опять не до этого", - признался парламентарий.Не рассказывать и набраться терпенияНесколько сенаторов согласились рассказать РИА Новости, что надо делать для того, чтобы загаданные в новогоднюю ночь желания сбылись."Я всегда загадывал на Новый год желания в детстве и делаю это сейчас. Но, во-первых, не говорю, сбываются ли они, чтобы не спугнуть удачу, а во-вторых, не говорю и о том, что это за желания. Это должны знать только самые близкие", - убежден первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Сенатор Башкин считает, что кроме удачи, надо ещё запастись терпением. "Наши с супругой новогодние желания, как правило, сбываются, пусть и не сразу. Главное - добавить немного старания, удачи и терпения", - сказал он.
https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765909785.html
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общество, совет федерации рф, сергей кисляк, сергей цеков, ольга ковитиди
10:46 30.12.2021
 
Российские сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания

Верить в чудо: сенаторы рассказали, сбываются ли их новогодние желания

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проходит ли вера в новогодние чудеса с возрастом и мешает ли высокая государственная должность загадывать желания под бой курантов - об этом рассказали РИА Новости сенаторы. Большинство из них, как и в детстве, желания загадывают по-прежнему и даже говорят, что они сбываются, но для этого надо выполнить несколько важных условий.

Большие красные буквы

По словам сенатора от Астраханской области Александра Башкина, загаданные им желания имеют свойство сбываться, пусть и не сразу или не совсем в том виде, в каком ожидалось. "В новогоднюю ночь с 1969 года на 1970 я загадал такое желание: проснусь, а на стене дома напротив выведено большими красными буквами: "Астрахань 1970". Наутро я проснулся, подбежал к окну, но такой надписи, конечно, не увидел. Однако я потом не раз видел слово "Астрахань", вписанное яркими буквами в жизнь страны, поэтому считаю, что это желание все-таки исполнилось", - сказал он.
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Бывший посол России в США, сенатор Сергей Кисляк тоже считает, что важно ждать, а ещё - приложить самому усилия, чтобы загаданное сбылось. "Конечно, желаний в новогоднюю ночь всегда загадывалось много, с каждым годом они становились все взрослее и взрослее. Я, наверное, очень счастливый человек: многое из того, что хотелось, получилось. Пусть и не все, но хотя бы над многим удалось поработать", - рассказал он.
Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, у него сбываются все его загаданные под бой кремлевских курантов желания. "Желания в новогоднюю ночь загадывал и загадываю. Все мои желания всегда сбываются", - заявил он.
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Праздник и чудо для других

Как говорят многие парламентарии, сейчас ожидание новогодних чудес во многом связано для них с их детьми и внуками.
"В детстве мы всегда загадывали желания в новогоднюю ночь. Все они были нехитрые и все, как правило, сбывались. Каждый год под ёлкой таинственным образом оказывался красный мешок с подарками, и мы с маленьким братом, затаив дыхание, извлекали из него то немецкую куклу, у которой, о чудо, открывались глаза, то обворожительно красную пожарную машину и шоколадные конфеты, которое появлялись под ёлкой целыми коробками", - рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, и сейчас под елкой в ее семье центральное место занимает тот самый красный мешок, правда, все подарки в нем уже не помещаются. "Ведь детей в семье четверо, а мешок ответственен за радость внучек. Чудо и детская радость не могут уйти из семьи", - убеждена парламентарий.
А вот другой сенатор от Крыма, Сергей Цеков, новогодние желания никогда не загадывал, даже в детстве, зато с появлением внучек стал устраивать праздник для них. "Семья у нас была простая, жизнь была нелегкая и праздники не особенно удавалось праздновать. Потом близкие болели сильно", - поделился он. По словам Цекова, Новый год он стал воспринимать с теплотой после того, как у него появились внучки. "Мы с женой всегда наряжали им ёлку, дарили подарки. Правда, теперь они взрослые, одной 21, другой 15, так что теперь как-то опять не до этого", - признался парламентарий.
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Не рассказывать и набраться терпения

Несколько сенаторов согласились рассказать РИА Новости, что надо делать для того, чтобы загаданные в новогоднюю ночь желания сбылись.
"Я всегда загадывал на Новый год желания в детстве и делаю это сейчас. Но, во-первых, не говорю, сбываются ли они, чтобы не спугнуть удачу, а во-вторых, не говорю и о том, что это за желания. Это должны знать только самые близкие", - убежден первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Сенатор Башкин считает, что кроме удачи, надо ещё запастись терпением. "Наши с супругой новогодние желания, как правило, сбываются, пусть и не сразу. Главное - добавить немного старания, удачи и терпения", - сказал он.
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