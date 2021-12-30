https://ria.ru/20211230/sopchuk-1766186034.html

Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука

Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 30.12.2021

Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука

Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:47

2021-12-30T14:47

2021-12-30T14:47

происшествия

госдума рф

россия

сергей сопчук

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд, 24 декабря рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение."Стража на два месяца", - сказал собеседник.В начале года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".

https://ria.ru/20211202/sud-1761762608.html

https://ria.ru/20210813/reznik-1745664145.html

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происшествия, госдума рф, россия, сергей сопчук