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Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука
Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 30.12.2021
Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука
Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:47
2021-12-30T14:47
происшествия
госдума рф
россия
сергей сопчук
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд, 24 декабря рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение."Стража на два месяца", - сказал собеседник.В начале года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".
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происшествия, госдума рф, россия, сергей сопчук
14:47 30.12.2021
 
Суд вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука

Суд во Владивостоке вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сопчука

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд, 24 декабря рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение.
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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"Стража на два месяца", - сказал собеседник.
В начале года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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