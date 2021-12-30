https://ria.ru/20211230/somali-1766134474.html

Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад

Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад - РИА Новости, 30.12.2021

Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад

Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:27

2021-12-30T11:27

2021-12-30T11:33

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной портал Garowe.Балад расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Могадишо.По сообщениям очевидцев, террористы провели череду атак в четверг утром и в результате захватили большую часть города. Военные затем провели контратаку. В ходе сражений погибли два солдата правительственных войск, были ликвидированы три боевика "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211207/keniya-1762566108.html

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия