https://ria.ru/20211230/somali-1766134474.html
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад - РИА Новости, 30.12.2021
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад
Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:27
2021-12-30T11:27
2021-12-30T11:33
в мире
сша
оон
сомали
аль-каида
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f704e992bc04de5ba429a5de5c5f3904.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной портал Garowe.Балад расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Могадишо.По сообщениям очевидцев, террористы провели череду атак в четверг утром и в результате захватили большую часть города. Военные затем провели контратаку. В ходе сражений погибли два солдата правительственных войск, были ликвидированы три боевика "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211207/keniya-1762566108.html
https://ria.ru/20211125/somali-1760646944.html
сша
сомали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8b39be91f570a716b6a43d87a76214e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия
11:27 30.12.2021 (обновлено: 11:33 30.12.2021)
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на соседний со столицей город