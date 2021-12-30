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Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад - РИА Новости, 30.12.2021
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад
Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:27
2021-12-30T11:33
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной портал Garowe.Балад расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Могадишо.По сообщениям очевидцев, террористы провели череду атак в четверг утром и в результате захватили большую часть города. Военные затем провели контратаку. В ходе сражений погибли два солдата правительственных войск, были ликвидированы три боевика "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211207/keniya-1762566108.html
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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия
11:27 30.12.2021 (обновлено: 11:33 30.12.2021)
 
Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на Балад

Сомалийские военные отбили нападение исламистских боевиков на соседний со столицей город

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сомалийские военные отбили нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на соседний со столицей город Балад, сообщает местный новостной портал Garowe.
Балад расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Могадишо.
Член группировки Аш-Шабаб - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 14:50
Боевики напали на военную базу Кении на юге Сомали
По сообщениям очевидцев, террористы провели череду атак в четверг утром и в результате захватили большую часть города. Военные затем провели контратаку. В ходе сражений погибли два солдата правительственных войск, были ликвидированы три боевика "Аш-Шабаб".
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая организация.
На месте подрыва автомобиля в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 08:31
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