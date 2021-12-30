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Что категорически нельзя сочетать на новогоднем столе
Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола - РИА Новости, 30.12.2021
Что категорически нельзя сочетать на новогоднем столе
Употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать опасное заболевание - острый панкреатит. Чтобы избежать этого, следует... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T02:17
2021-12-30T02:17
2021-12-30T02:17
общество
здоровье - общество
новый год
см-клиника
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать опасное заболевание - острый панкреатит. Чтобы избежать этого, следует ограничить заправку салатов майонезом, заменив его на нежирную сметану или йогурт, рассказала агентству “Прайм” врач-эндокринолог, врач-диетолог “СМ-Клиники” Оксана Михалева.Для приготовления оливье лучше использовать не колбасу, а куриное филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь и ограничить майонез. За счет высокой жирности опасны салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты. Традиционные колбасу и жирные десерты лучше исключить - это станет благом для органов пищеварения, указала Михалева.
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общество, здоровье - общество, новый год, см-клиника
Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола
Врач Михалева предостерегла от употребления в Новый год алкоголя вместе с жирной пищей