https://ria.ru/20211230/sochetanie-1766094622.html

Что категорически нельзя сочетать на новогоднем столе

Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола - РИА Новости, 30.12.2021

Что категорически нельзя сочетать на новогоднем столе

Употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать опасное заболевание - острый панкреатит. Чтобы избежать этого, следует... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T02:17

2021-12-30T02:17

2021-12-30T02:17

общество

здоровье - общество

новый год

см-клиника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011771_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_a44514bace5327a603fa8c68053d0437.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать опасное заболевание - острый панкреатит. Чтобы избежать этого, следует ограничить заправку салатов майонезом, заменив его на нежирную сметану или йогурт, рассказала агентству “Прайм” врач-эндокринолог, врач-диетолог “СМ-Клиники” Оксана Михалева.Для приготовления оливье лучше использовать не колбасу, а куриное филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь и ограничить майонез. За счет высокой жирности опасны салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты. Традиционные колбасу и жирные десерты лучше исключить - это станет благом для органов пищеварения, указала Михалева.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, новый год, см-клиника