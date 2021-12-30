https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231667.html

Голикова назвала два главных фактора в снижении смертности от COVID-19

Голикова назвала два главных фактора в снижении смертности от COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Голикова назвала два главных фактора в снижении смертности от COVID-19

Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от коронавируса являются соблюдение ограничений и вакцинация, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T19:12

2021-12-30T19:12

2021-12-30T19:12

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

российская академия наук

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от коронавируса являются соблюдение ограничений и вакцинация, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация", - привели слова Голиковой в ее аппарате.Она отметила, что на 30 декабря численность россиян, которые получили первый компонент вакцины составила 78,7 миллиона человек, полностью вакцинированы почти 74,5 миллиона.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19