https://ria.ru/20211230/smertnost-1766105805.html

"Омикрон" vs другие штаммы: что опаснее

Раскрыты данные по смертности от "омикрона" - РИА Новости, 30.12.2021

"Омикрон" vs другие штаммы: что опаснее

У омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими, пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T07:10

2021-12-30T07:10

2021-12-30T09:39

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. У омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими, пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.Ученые наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Они выяснили, что из-за "омикрона" умерли 4,5 процента госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента.Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.Кроме того, пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах"В городе Цване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", — цитирует издание выводы ученых.В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

https://ria.ru/20211229/omikron-1766067426.html

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в мире, ботсвана, юар, коронавирус covid-19