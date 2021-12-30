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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/smertnost-1766105805.html
"Омикрон" vs другие штаммы: что опаснее
Раскрыты данные по смертности от "омикрона" - РИА Новости, 30.12.2021
"Омикрон" vs другие штаммы: что опаснее
У омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими, пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:10
2021-12-30T09:39
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. У омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими, пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.Ученые наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Они выяснили, что из-за "омикрона" умерли 4,5 процента госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента.Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.Кроме того, пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах"В городе Цване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", — цитирует издание выводы ученых.В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html
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в мире, ботсвана, юар, коронавирус covid-19
07:10 30.12.2021 (обновлено: 09:39 30.12.2021)
 
Раскрыты данные по смертности от "омикрона"

The Telegraph: смертность от "омикрона" на 75% ниже, чем от других штаммов

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. У омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими, пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Ученые наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Они выяснили, что из-за "омикрона" умерли 4,5 процента госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента.
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Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.
Кроме того, пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах
"В городе Цване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", — цитирует издание выводы ученых.
В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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