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ЗОЖ
https://ria.ru/20211230/slepota-1766214078.html
Дефицит этого витамина приводит к слепоте
Назван витамин, нехватка которого грозит слепотой - РИА Новости, 30.12.2021
Дефицит этого витамина приводит к слепоте
Дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и повреждению сетчатки, что грозит слепотой, сообщается в публикации Express. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:26
2021-12-30T23:28
зож
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и повреждению сетчатки, что грозит слепотой, сообщается в публикации Express.Ссылаясь на данные ВОЗ, издание назвало нехватку витамина А основной причиной детской смертности в мире."Около 250-500 тысяч страдающих от недоедания детей ежегодно слепнут из-за дефицита витамина А, после чего в течение года около половины из них умирает", — цитирует Express организацию.Витамин А влияет на выработку пигментов для функционирования сетчатки, без которых наступает "куриная", или ночная, слепота. Также без этого вещества может развиться синдром сухого глаза — нехватки увлажнения конъюнктивы и роговицы.При этом восполнять дефицит этого микроэлемента с помощью пищевых добавок не стоит — можно навредить здоровью, предупредило издание со ссылкой на датского врача Кристиана Глудда.Американская академия офтальмологии назвала в качестве основных симптомов нехватки витамина А снижение остроты зрения и дальнейшую слепоту."Потеря зрения часто начинается с проблемы адаптации к условиям уменьшения освещенности, так называемой куриной слепоты", — пояснили в организации.По мере усиления нехватки витамина А высыхает слизистая оболочка глаза, затем на роговице образуются язвочки, что в конечном счете приводит к полной потере зрения.Чтобы покрыть дефицит этого элемента, следует соблюдать сбалансированную диету — есть мясо, рыбу, птицу, молочные продукты, а также богатые бета-каротином фрукты и овощи: морковь, перец, помидоры, абрикосы, манго и другие.
https://ria.ru/20211230/starenie-1766199182.html
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общество, здоровье - общество
17:26 30.12.2021 (обновлено: 23:28 30.12.2021)
 
Назван витамин, нехватка которого грозит слепотой

Express: нехватка витамина А может привести к слепоте

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТаблица Сивцева для проверки остроты зрения в кабинете офтальмолога
Таблица Сивцева для проверки остроты зрения в кабинете офтальмолога - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Таблица Сивцева для проверки остроты зрения в кабинете офтальмолога
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и повреждению сетчатки, что грозит слепотой, сообщается в публикации Express.
Ссылаясь на данные ВОЗ, издание назвало нехватку витамина А основной причиной детской смертности в мире.
"Около 250-500 тысяч страдающих от недоедания детей ежегодно слепнут из-за дефицита витамина А, после чего в течение года около половины из них умирает", — цитирует Express организацию.
Витамин А влияет на выработку пигментов для функционирования сетчатки, без которых наступает "куриная", или ночная, слепота. Также без этого вещества может развиться синдром сухого глаза — нехватки увлажнения конъюнктивы и роговицы.
Девушка демонстрирует морщины на лбу - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
16:00ЗОЖ
Назван продукт, вызывающий старение
При этом восполнять дефицит этого микроэлемента с помощью пищевых добавок не стоит — можно навредить здоровью, предупредило издание со ссылкой на датского врача Кристиана Глудда.
Американская академия офтальмологии назвала в качестве основных симптомов нехватки витамина А снижение остроты зрения и дальнейшую слепоту.
"Потеря зрения часто начинается с проблемы адаптации к условиям уменьшения освещенности, так называемой куриной слепоты", — пояснили в организации.
По мере усиления нехватки витамина А высыхает слизистая оболочка глаза, затем на роговице образуются язвочки, что в конечном счете приводит к полной потере зрения.
Чтобы покрыть дефицит этого элемента, следует соблюдать сбалансированную диету — есть мясо, рыбу, птицу, молочные продукты, а также богатые бета-каротином фрукты и овощи: морковь, перец, помидоры, абрикосы, манго и другие.
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