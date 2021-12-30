Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная"
Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная" и гендиректора ХК "СДС-Уголь"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова и гендиректора ХК "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, сообщили РИА Новости в суде.
"Лобанов оставлено без изменений, Алексеев – без изменений", – сказал собеседник агентства.
Гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов были арестованы до 25 января. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями. Председатель совета директоров компании Михаил Федяев был арестован до 14 февраля. В среду Федяеву суд также оставил без изменения меру пресечения.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.