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Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная"
Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 30.12.2021
Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная"
Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова и гендиректора ХК... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:44
2021-12-30T07:44
происшествия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
кемеровский областной суд
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова и гендиректора ХК "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, сообщили РИА Новости в суде."Лобанов оставлено без изменений, Алексеев – без изменений", – сказал собеседник агентства.Гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов были арестованы до 25 января. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями. Председатель совета директоров компании Михаил Федяев был арестован до 14 февраля. В среду Федяеву суд также оставил без изменения меру пресечения.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
https://ria.ru/20211229/fedyaev-1765962280.html
РИА Новости
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происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, кемеровский областной суд, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:44 30.12.2021
 
Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная"

Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная" и гендиректора ХК "СДС-Уголь"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова и гендиректора ХК "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, сообщили РИА Новости в суде.
"Лобанов оставлено без изменений, Алексеев – без изменений", – сказал собеседник агентства.
Гендиректор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов были арестованы до 25 января. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями. Председатель совета директоров компании Михаил Федяев был арестован до 14 февраля. В среду Федяеву суд также оставил без изменения меру пресечения.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 11:38
Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная"
 
ПроисшествияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)СДС-УгольКемеровский областной судАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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