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Туризм
https://ria.ru/20211230/simferopol-1766180968.html
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 30.12.2021
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя
Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:36
2021-12-30T14:36
туризм
республика крым
симферополь
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия."Сейчас Руби проходит курс адаптации к новым для себя условиям и в ближайшее время начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", – уточнили в воздушной гавани.К службе Руби приступит после сдачи необходимых экзаменов осенью 2022 года.Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород. Среди них – символ аэропорта Симферополь, бордер-колли Алиса, у странички которой в инстаграме немало подписчиков.
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республика крым, симферополь, новости - туризм, симферополь (аэропорт), туристы, туризм, аэропорты, куда можно лететь
14:36 30.12.2021
 
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя

Щенок породы новошотландский ретривер готовится к работе в аэропорту Симферополя

© РИА НовостиНовошотландский ретривер готовится к работе в кинологическом подразделении в аэропорту Симферополя
Новошотландский ретривер готовится к работе в кинологическом подразделении в аэропорту Симферополя
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия.
"Сейчас Руби проходит курс адаптации к новым для себя условиям и в ближайшее время начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", – уточнили в воздушной гавани.
К службе Руби приступит после сдачи необходимых экзаменов осенью 2022 года.
Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород. Среди них – символ аэропорта Симферополь, бордер-колли Алиса, у странички которой в инстаграме немало подписчиков.
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