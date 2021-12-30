https://ria.ru/20211230/simferopol-1766180968.html
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 30.12.2021
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя
Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:36
2021-12-30T14:36
2021-12-30T14:36
туризм
республика крым
симферополь
новости - туризм
симферополь (аэропорт)
туристы
туризм
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766179949_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_9d3514a6d0e5929139286c964b687475.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия."Сейчас Руби проходит курс адаптации к новым для себя условиям и в ближайшее время начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", – уточнили в воздушной гавани.К службе Руби приступит после сдачи необходимых экзаменов осенью 2022 года.Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород. Среди них – символ аэропорта Симферополь, бордер-колли Алиса, у странички которой в инстаграме немало подписчиков.
https://ria.ru/20210921/mayami-1751091540.html
республика крым
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766179949_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_7ed91aae7f434c0931ca61bfd9b40e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, симферополь, новости - туризм, симферополь (аэропорт), туристы, туризм, аэропорты, куда можно лететь
Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя
Щенок породы новошотландский ретривер готовится к работе в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия.
"Сейчас Руби проходит курс адаптации к новым для себя условиям и в ближайшее время начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", – уточнили в воздушной гавани.
К службе Руби приступит после сдачи необходимых экзаменов осенью 2022 года.
Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород. Среди них – символ аэропорта Симферополь, бордер-колли Алиса, у странички которой в инстаграме немало подписчиков.