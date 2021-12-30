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Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя

Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 30.12.2021

Щенок ретривера готовится к службе в аэропорту Симферополя

Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:36

2021-12-30T14:36

2021-12-30T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Двухмесячный новошотландский ретривер по кличке Руби прибыл в кинологическое подразделение аэропорта Симферополь, сообщила пресс-служба авиапредприятия."Сейчас Руби проходит курс адаптации к новым для себя условиям и в ближайшее время начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", – уточнили в воздушной гавани.К службе Руби приступит после сдачи необходимых экзаменов осенью 2022 года.Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород. Среди них – символ аэропорта Симферополь, бордер-колли Алиса, у странички которой в инстаграме немало подписчиков.

https://ria.ru/20210921/mayami-1751091540.html

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