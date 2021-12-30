https://ria.ru/20211230/seledka-1766132679.html

На МКС приготовили "космическую" селедку под шубой

На МКС приготовили "космическую" селедку под шубой - РИА Новости, 30.12.2021

На МКС приготовили "космическую" селедку под шубой

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили для своих коллег селедку под шубой, рецепт им пришлось адаптировать к условиям МКС. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:21

2021-12-30T11:21

2021-12-30T11:39

новый год — 2022

антон шкаплеров

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

томас маршберн

земля

петр дубров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766136085_0:0:2159:1214_1920x0_80_0_0_c9c503e3fc8a1ef38a3e940be2068e54.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили для своих коллег селедку под шубой, рецепт им пришлось адаптировать к условиям МКС."Приготовить даже такое простое блюдо, как салат, в космосе не так просто. Сложности начинаются уже с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. И для этого нам пришлось соорудить свою тарелку – из подручных материалов", - сказал Дубров в видеоролике, который Шкаплеров выложил в соцсети "ВКонтакте".Космическую тарелку они сделали с помощью скотча, закрепив на пластиковой подставке "цилиндр" из прозрачной пленки.Салат, картофельное пюре и омлет космонавты взяли из стандартных рационов, поставляющихся в сублимированном виде. Чистить и резать лук в условиях невесомости Шкаплерову пришлось, предварительно поместив его в пластиковый пакет, чтобы ничего не разлетелось по станции.Кусочки картошки космонавтам пришлось взять из консервной банки с надписью "свинина с картофелем". В качестве верхнего слоя салата использовали не просто свеклу, а "салат витаминный мичуринский". Морковь в салат добавили не протертую, а нарезанную круглыми дольками.Единственным подходящим украшением для селедки, доступным на станции, по признанию Шкаплерова, оказались оливки – их космонавты поместили сверху свекольного слоя.Ранее Шкаплеров поделился с журналистами планами приготовить коллегам по экипажу селедку под шубой. Космонавт добавил, что хотя обитатели станции встретят Новый год 16 раз (именно столько витков вокруг Земли делает МКС), отмечать они будут всего трижды: по времени стран, граждане которых входят в состав экипажа.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211227/rogozin-1765729643.html

https://ria.ru/20211224/orbita-1765259306.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон шкаплеров, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, земля, петр дубров