https://ria.ru/20211230/sberbank-1766182586.html

В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка

В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка - РИА Новости, 30.12.2021

В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка

Неизвестный попытался ограбить отделение банка в центре Екатеринбурга, ущерба и пострадавших нет, злоумышленника ищут, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:32

2021-12-30T14:32

2021-12-30T14:44

происшествия

екатеринбург

сбербанк россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Неизвестный попытался ограбить отделение банка в центре Екатеринбурга, ущерба и пострадавших нет, злоумышленника ищут, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.В соцсетях отмечается, что инцидент произошел в отделении Сбербанка по улице Ленина, 38."Накануне длительных новогодних праздников не установленный пока любитель чужих денег, вероятно, решил добыть себе криминальным способом средства на подарки. Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка", - сказал Горелых.По его словам, сигнал о ЧП в полицию поступил в 14.54 (12.54 мск) от частного охранного предприятия "Медведь", которое по договору обеспечивает охрану данного банка. Ущерб банку не причинен. Пострадавших нет. Сыщики уголовного розыска сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают возможных очевидцев."Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным", - отметил Горелых.В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России РИА Новости подтвердили, что неизвестный пытался совершить ограбление одного из отделений Сбербанка."Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211229/bank-1765997326.html

https://ria.ru/20211216/razboy-1764078534.html

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происшествия, екатеринбург, сбербанк россии