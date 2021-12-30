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В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка
В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка - РИА Новости, 30.12.2021
В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка
Неизвестный попытался ограбить отделение банка в центре Екатеринбурга, ущерба и пострадавших нет, злоумышленника ищут, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:32
2021-12-30T14:44
происшествия
екатеринбург
сбербанк россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Неизвестный попытался ограбить отделение банка в центре Екатеринбурга, ущерба и пострадавших нет, злоумышленника ищут, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.В соцсетях отмечается, что инцидент произошел в отделении Сбербанка по улице Ленина, 38."Накануне длительных новогодних праздников не установленный пока любитель чужих денег, вероятно, решил добыть себе криминальным способом средства на подарки. Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка", - сказал Горелых.По его словам, сигнал о ЧП в полицию поступил в 14.54 (12.54 мск) от частного охранного предприятия "Медведь", которое по договору обеспечивает охрану данного банка. Ущерб банку не причинен. Пострадавших нет. Сыщики уголовного розыска сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают возможных очевидцев."Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным", - отметил Горелых.В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России РИА Новости подтвердили, что неизвестный пытался совершить ограбление одного из отделений Сбербанка."Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20211229/bank-1765997326.html
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происшествия, екатеринбург, сбербанк россии
14:32 30.12.2021 (обновлено: 14:44 30.12.2021)
 
В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка

В центре Екатеринбурга неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Неизвестный попытался ограбить отделение банка в центре Екатеринбурга, ущерба и пострадавших нет, злоумышленника ищут, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В соцсетях отмечается, что инцидент произошел в отделении Сбербанка по улице Ленина, 38.
"Накануне длительных новогодних праздников не установленный пока любитель чужих денег, вероятно, решил добыть себе криминальным способом средства на подарки. Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка", - сказал Горелых.
По его словам, сигнал о ЧП в полицию поступил в 14.54 (12.54 мск) от частного охранного предприятия "Медведь", которое по договору обеспечивает охрану данного банка. Ущерб банку не причинен. Пострадавших нет. Сыщики уголовного розыска сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают возможных очевидцев.
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"Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным", - отметил Горелых.
В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России РИА Новости подтвердили, что неизвестный пытался совершить ограбление одного из отделений Сбербанка.
"Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании", - сказали в пресс-службе.
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