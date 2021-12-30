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Глава Минздрава Приангарья, пошутивший о шаманах, покинул свой пост
Глава Минздрава Приангарья, пошутивший о шаманах, покинул свой пост - РИА Новости, 30.12.2021
Глава Минздрава Приангарья, пошутивший о шаманах, покинул свой пост
Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, проработавший в этой должности чуть больше года и обретший известность после шутки о бубне и шаманах в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:05
2021-12-30T13:05
иркутская область
здоровье - общество
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МОСКВА/ИРКУТСК, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, проработавший в этой должности чуть больше года и обретший известность после шутки о бубне и шаманах в телевизионном сюжете про коронавирус, покидает свой пост, потому что с ним не был продлен контракт."С Яковом Сандаковым не продлили контракт, который заканчивается сегодня, 30 декабря. С 31 декабря исполняющим обязанности главы областного минздрава назначена первый заместитель министра Анна Данилова", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.Сам Сандаков в соцсетях ничего не написал о причинах своего ухода, но подвел итоги уходящего года, рассказав об успехах местного здравоохранения и о том, что началась стабилизация работы скорой в условиях ковида. По его словам, была налажена работа с лекарственным обеспечением для пациентов с COVID-19.В ноябре Сандаков в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" в сюжете про то, как справляется Иркутская область с коронавирусом, отвечая на вопрос корреспондента "Как у вас люди выживают?", пошутил: "Как в этих местах говорят? Запоминайте: медицина - штука точная, но бубен надо держать в левой руке... Бурятские земли, шаманские земли, понимаете? Тут все шаманят через одного".Сандаков был назначен на пост министра здравоохранения Иркутской области в ноябре 2020 года, до этого он возглавлял поликлинику в Москве.Его предшественником в минздраве Приангарья была Наталья Ледяева, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов. В начале декабря 2020 года суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.
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иркутская область, здоровье - общество
13:05 30.12.2021
 
Глава Минздрава Приангарья, пошутивший о шаманах, покинул свой пост

Глава Минздрава Приангарья Сандаков, пошутивший о бубне и шаманах, покинул пост

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА/ИРКУТСК, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, проработавший в этой должности чуть больше года и обретший известность после шутки о бубне и шаманах в телевизионном сюжете про коронавирус, покидает свой пост, потому что с ним не был продлен контракт.
"С Яковом Сандаковым не продлили контракт, который заканчивается сегодня, 30 декабря. С 31 декабря исполняющим обязанности главы областного минздрава назначена первый заместитель министра Анна Данилова", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области.
Сам Сандаков в соцсетях ничего не написал о причинах своего ухода, но подвел итоги уходящего года, рассказав об успехах местного здравоохранения и о том, что началась стабилизация работы скорой в условиях ковида. По его словам, была налажена работа с лекарственным обеспечением для пациентов с COVID-19.
В ноябре Сандаков в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" в сюжете про то, как справляется Иркутская область с коронавирусом, отвечая на вопрос корреспондента "Как у вас люди выживают?", пошутил: "Как в этих местах говорят? Запоминайте: медицина - штука точная, но бубен надо держать в левой руке... Бурятские земли, шаманские земли, понимаете? Тут все шаманят через одного".
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Сандаков был назначен на пост министра здравоохранения Иркутской области в ноябре 2020 года, до этого он возглавлял поликлинику в Москве.
Его предшественником в минздраве Приангарья была Наталья Ледяева, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов. В начале декабря 2020 года суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.
 
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