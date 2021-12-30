https://ria.ru/20211230/samolet-razvedchik-1766248799.html

CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной

CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной - РИА Новости, 30.12.2021

CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной

Самолет-разведчик ВВС США утром в четверг совершил второй за последние дни полет над востоком Украины, сообщает CNN. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:35

2021-12-30T23:35

2021-12-30T23:57

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Самолет-разведчик ВВС США утром в четверг совершил второй за последние дни полет над востоком Украины, сообщает CNN.По информации журналистки телеканала, "другой полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США". Данные со ссылкой на источник она опубликовала в Twitter. По этой информации, полет произошел за несколько часов до запланированного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.Ранее телеканал со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США сообщил, что "полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины".Самолет E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.

https://ria.ru/20211229/razveddannye-1766079436.html

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в мире, сша, ввс сша, украина, джо байден, россия