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CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной - РИА Новости, 30.12.2021
CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
Самолет-разведчик ВВС США утром в четверг совершил второй за последние дни полет над востоком Украины, сообщает CNN. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T23:35
2021-12-30T23:57
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Самолет-разведчик ВВС США утром в четверг совершил второй за последние дни полет над востоком Украины, сообщает CNN.По информации журналистки телеканала, "другой полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США". Данные со ссылкой на источник она опубликовала в Twitter. По этой информации, полет произошел за несколько часов до запланированного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.Ранее телеканал со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США сообщил, что "полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины".Самолет E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.
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в мире, сша, ввс сша, украина, джо байден, россия
23:35 30.12.2021 (обновлено: 23:57 30.12.2021)
 
CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной

CNN: самолет-разведчик ВВС США утром в четверг совершил полет над Восточной Украиной

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonСамолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Самолет-разведчик ВВС США утром в четверг совершил второй за последние дни полет над востоком Украины, сообщает CNN.
По информации журналистки телеканала, "другой полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США". Данные со ссылкой на источник она опубликовала в Twitter. По этой информации, полет произошел за несколько часов до запланированного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее телеканал со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США сообщил, что "полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины".
Самолет E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.
Флаг США у генерального консульства США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:48
Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ
 
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