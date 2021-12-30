Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного
Адвокат Саакашвили рассказал, что экс-президент Грузии некоммуникабелен и заторможен
© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ночью вернули из военного госпиталя Гори в руставскую тюрьму, находится в тяжелом состоянии, он некоммуникабелен и заторможен, заявил адвокат политика Ника Гварамия.
Саакашвили лечился в госпитале в Гори после длительной голодовки. В понедельник экс-президент заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии тогда информировала, что перевод политика в спецучреждение в Рустави отложен. В ночь на четверг о переводе Саакашвили в руставскую тюрьму заявила его девушка Елизавета Ясько. Она отметила, что состояние здоровья экс-президента неизвестно. Позже минюст подтвердил, что Саакашвили возвращен в тюрьму в Рустави.
"Он некоммуникабелен, слаб и заторможен. На встречу с адвокатами его под руки спустили охранники. Теперь он передвигается только так", - сказал Гварамия журналистам после встречи с подзащитным.
По словам адвоката, Саакашвили был выписан из горийского госпиталя с фальшивой справкой о здоровье. К тому же, он до сих пор не выздоровел полностью, не прибавил в весе.
"Диагнозы в справке прописаны лживые. Диагноз энцефалопатия Вернике вообще нигде не написан", - добавил Гварамия.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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