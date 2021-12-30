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https://ria.ru/20211230/saakashvili-1766174221.html
Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного
Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного - РИА Новости, 30.12.2021
Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ночью вернули из военного госпиталя Гори в руставскую тюрьму, находится в тяжелом состоянии, он... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:59
2021-12-30T13:59
в мире
грузия
михаил саакашвили
рустави
гори
елизавета ясько
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ночью вернули из военного госпиталя Гори в руставскую тюрьму, находится в тяжелом состоянии, он некоммуникабелен и заторможен, заявил адвокат политика Ника Гварамия.Саакашвили лечился в госпитале в Гори после длительной голодовки. В понедельник экс-президент заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии тогда информировала, что перевод политика в спецучреждение в Рустави отложен. В ночь на четверг о переводе Саакашвили в руставскую тюрьму заявила его девушка Елизавета Ясько. Она отметила, что состояние здоровья экс-президента неизвестно. Позже минюст подтвердил, что Саакашвили возвращен в тюрьму в Рустави."Он некоммуникабелен, слаб и заторможен. На встречу с адвокатами его под руки спустили охранники. Теперь он передвигается только так", - сказал Гварамия журналистам после встречи с подзащитным.По словам адвоката, Саакашвили был выписан из горийского госпиталя с фальшивой справкой о здоровье. К тому же, он до сих пор не выздоровел полностью, не прибавил в весе.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211230/saakashvili-1766111703.html
https://ria.ru/20211228/saakashvili-1765747272.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, гори, елизавета ясько
13:59 30.12.2021
 
Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного

Адвокат Саакашвили рассказал, что экс-президент Грузии некоммуникабелен и заторможен

© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ночью вернули из военного госпиталя Гори в руставскую тюрьму, находится в тяжелом состоянии, он некоммуникабелен и заторможен, заявил адвокат политика Ника Гварамия.
Саакашвили лечился в госпитале в Гори после длительной голодовки. В понедельник экс-президент заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии тогда информировала, что перевод политика в спецучреждение в Рустави отложен. В ночь на четверг о переводе Саакашвили в руставскую тюрьму заявила его девушка Елизавета Ясько. Она отметила, что состояние здоровья экс-президента неизвестно. Позже минюст подтвердил, что Саакашвили возвращен в тюрьму в Рустави.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
09:00
Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
"Он некоммуникабелен, слаб и заторможен. На встречу с адвокатами его под руки спустили охранники. Теперь он передвигается только так", - сказал Гварамия журналистам после встречи с подзащитным.
По словам адвоката, Саакашвили был выписан из горийского госпиталя с фальшивой справкой о здоровье. К тому же, он до сих пор не выздоровел полностью, не прибавил в весе.
"Диагнозы в справке прописаны лживые. Диагноз энцефалопатия Вернике вообще нигде не написан", - добавил Гварамия.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 01:13
Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиРуставиГориЕлизавета Ясько
 
 
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