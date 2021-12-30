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Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави, заявила его девушка
Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави, заявила его девушка - РИА Новости, 30.12.2021
Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави, заявила его девушка
Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его вывезли в тюрьму в городе Рустави. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T02:27
2021-12-30T03:54
в мире
грузия
михаил саакашвили
верховная рада украины
рустави
гори
елизавета ясько
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его вывезли в тюрьму в городе Рустави.Ранее Ясько утверждала, что состояние Саакашвили критическое, его вывезли из госпиталя в Гори.По данным на личной странице Саакашвили в Facebook, он доставлен в тюрьму Рустави. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия в настоящее время ожидает разрешения на встречу со своим подзащитным."Сейчас меня волнует только то, жив ли он (Саакашвили - ред.) и не причинили ли ему каких-либо увечий", - передает слова Гварамии телекомпания "Мтавари архи".В понедельник политик, проходивший лечение в военном госпитале Гори после длительной голодовки, заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии сообщала, что ведомство решило отложить перевод в спецучреждение в Рустави.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, рустави, гори, елизавета ясько
02:27 30.12.2021 (обновлено: 03:54 30.12.2021)
 
Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави, заявила его девушка

Девушка Саакашвили Ясько заявила, что политика перевезли в тюрьму в городе Рустави

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его вывезли в тюрьму в городе Рустави.
Ранее Ясько утверждала, что состояние Саакашвили критическое, его вывезли из госпиталя в Гори.
"В каком он состоянии никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет", - заявила Ясько во время эфира в своем Facebook.
По данным на личной странице Саакашвили в Facebook, он доставлен в тюрьму Рустави. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия в настоящее время ожидает разрешения на встречу со своим подзащитным.

"Сейчас меня волнует только то, жив ли он (Саакашвили - ред.) и не причинили ли ему каких-либо увечий", - передает слова Гварамии телекомпания "Мтавари архи".

В понедельник политик, проходивший лечение в военном госпитале Гори после длительной голодовки, заявил, что к нему вошли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военного госпиталя. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии сообщала, что ведомство решило отложить перевод в спецучреждение в Рустави.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 21:56
Девушка Саакашвили заявила, что политик находится в критическом состоянии
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиВерховная Рада УкраиныРуставиГориЕлизавета Ясько
 
 
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