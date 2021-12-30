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Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре - РИА Новости, 30.12.2021
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре
Рождаемость в России в ноябре выросла на 1,8%, смертность также увеличилась на 17% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:10
2021-12-30T19:10
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
смертность
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рождаемость в России в ноябре выросла на 1,8%, смертность также увеличилась на 17% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в ноябре 2021 года родилось 114 977 младенцев против 112 918 в ноябре прошлого года. До ноября в текущем году рост рождаемости отмечался также в марте и июне.За январь-ноябрь 2021 года в России на свет появилось более 1,28 миллиона младенцев - на 1,6% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года, когда рождаемость составила 1,3 миллиона человек.По данным Росстата, в ноябре в РФ умерли 257 292 человека (в ноябре 2020 года - 219 872 человека). В январе-ноябре 2021 года в России умерло почти 2,23 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 11 месяцев 2020 года смертность в России составила 1,88 миллиона человек).Естественная убыль населения России за 11 месяцев текущего года составила 945 тысяч человек (против более 574,8 тысячи человек за аналогичный период 2020 года).
https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, смертность, россия
19:10 30.12.2021
 
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре

Росстат: рождаемость в России в ноябре увеличилась на 1,8%, смертность выросла на 17%

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Новорожденный
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рождаемость в России в ноябре выросла на 1,8%, смертность также увеличилась на 17% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в ноябре 2021 года родилось 114 977 младенцев против 112 918 в ноябре прошлого года. До ноября в текущем году рост рождаемости отмечался также в марте и июне.
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По данным Росстата, в ноябре в РФ умерли 257 292 человека (в ноябре 2020 года - 219 872 человека). В январе-ноябре 2021 года в России умерло почти 2,23 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 11 месяцев 2020 года смертность в России составила 1,88 миллиона человек).
Естественная убыль населения России за 11 месяцев текущего года составила 945 тысяч человек (против более 574,8 тысячи человек за аналогичный период 2020 года).
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