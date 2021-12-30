https://ria.ru/20211230/rosstat-1766231375.html
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре - РИА Новости, 30.12.2021
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре
Рождаемость в России в ноябре выросла на 1,8%, смертность также увеличилась на 17% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:10
2021-12-30T19:10
2021-12-30T19:10
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
смертность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/35/1495133527_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_3e9b0a2e75e2db7935a3cc884b322d5c.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рождаемость в России в ноябре выросла на 1,8%, смертность также увеличилась на 17% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в ноябре 2021 года родилось 114 977 младенцев против 112 918 в ноябре прошлого года. До ноября в текущем году рост рождаемости отмечался также в марте и июне.За январь-ноябрь 2021 года в России на свет появилось более 1,28 миллиона младенцев - на 1,6% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года, когда рождаемость составила 1,3 миллиона человек.По данным Росстата, в ноябре в РФ умерли 257 292 человека (в ноябре 2020 года - 219 872 человека). В январе-ноябре 2021 года в России умерло почти 2,23 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 11 месяцев 2020 года смертность в России составила 1,88 миллиона человек).Естественная убыль населения России за 11 месяцев текущего года составила 945 тысяч человек (против более 574,8 тысячи человек за аналогичный период 2020 года).
https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html
https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/35/1495133527_151:0:1850:1274_1920x0_80_0_0_20968400421926a7141a41da5c672048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, смертность, россия
Росстат оценил рождаемость и смертность в ноябре
Росстат: рождаемость в России в ноябре увеличилась на 1,8%, смертность выросла на 17%
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Рождаемость в России
в ноябре выросла на 1,8%, смертность также увеличилась на 17% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата
.
По данным ведомства, в ноябре 2021 года родилось 114 977 младенцев против 112 918 в ноябре прошлого года. До ноября в текущем году рост рождаемости отмечался также в марте и июне.
За январь-ноябрь 2021 года в России на свет появилось более 1,28 миллиона младенцев - на 1,6% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года, когда рождаемость составила 1,3 миллиона человек.
По данным Росстата, в ноябре в РФ умерли 257 292 человека (в ноябре 2020 года - 219 872 человека). В январе-ноябре 2021 года в России умерло почти 2,23 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 11 месяцев 2020 года смертность в России составила 1,88 миллиона человек).
Естественная убыль населения России за 11 месяцев текущего года составила 945 тысяч человек (против более 574,8 тысячи человек за аналогичный период 2020 года).