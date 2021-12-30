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Шаманы Перу провели ритуал с портретами Путина и Байдена перед Новым годом
Шаманы Перу провели ритуал с портретами Путина и Байдена перед Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Шаманы Перу провели ритуал с портретами Путина и Байдена перед Новым годом
Перуанские шаманы попросили Мать-Землю остановить пандемию, использовав в ритуале портреты лидеров разных стран, включая президентов России, США, Украины и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:54
2021-12-30T21:47
в мире
сша
венесуэла
джо байден
владимир зеленский
николас мадуро
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Перуанские шаманы попросили Мать-Землю остановить пандемию, использовав в ритуале портреты лидеров разных стран, включая президентов России, США, Украины и Венесуэлы, следует из публикации агентства Efe."Группа перуанских шаманов провела мистический традиционный ритуал, который включал принесение пожертвования Пачамаме (Матери-Земле), чтобы 2022 год стал днём окончания пандемии", - отмечает агентство."Людям тяжело, их душе тяжело, мы здесь просим наши горы, наши реки, чтобы эта проблема закончилась, чтобы мы жили спокойно каждый день", - говорит в интервью Efe один из шаманов."Мы ищем мира и спокойствия", - говорит его коллега.На опубликованном видео снято, как шаманы выложили цветами цифры 2022, принесли Матери-Земле жервы фруктами и растениями, исполнили ритуальные танцы и песнопения.Шаманы в месте ритуала поставили портреты различных мировых лидеров - Владимира Путина, Джо Байдена, Владимира Зеленского, Николаса Мадуро. Не забыли также шаманы попросить Пачамаму и об удаче для перуанской сборной по футболу.Перуанские шаманы часто используют портреты глав государств, когда хотят попросить духов о мире, прекращении того или иного конфликта.
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в мире, сша, венесуэла, джо байден, владимир зеленский, николас мадуро, россия
17:54 30.12.2021 (обновлено: 21:47 30.12.2021)
 
Шаманы Перу провели ритуал с портретами Путина и Байдена перед Новым годом

В Перу провели ритуал для Матери-Земли с портретами Путина и Байдена перед Новым годом

© Pixabay / Free-PhotosВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Pixabay / Free-Photos
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Перуанские шаманы попросили Мать-Землю остановить пандемию, использовав в ритуале портреты лидеров разных стран, включая президентов России, США, Украины и Венесуэлы, следует из публикации агентства Efe.
"Группа перуанских шаманов провела мистический традиционный ритуал, который включал принесение пожертвования Пачамаме (Матери-Земле), чтобы 2022 год стал днём окончания пандемии", - отмечает агентство.
"Людям тяжело, их душе тяжело, мы здесь просим наши горы, наши реки, чтобы эта проблема закончилась, чтобы мы жили спокойно каждый день", - говорит в интервью Efe один из шаманов.
"Мы ищем мира и спокойствия", - говорит его коллега.
На опубликованном видео снято, как шаманы выложили цветами цифры 2022, принесли Матери-Земле жервы фруктами и растениями, исполнили ритуальные танцы и песнопения.
Шаманы в месте ритуала поставили портреты различных мировых лидеров - Владимира Путина, Джо Байдена, Владимира Зеленского, Николаса Мадуро. Не забыли также шаманы попросить Пачамаму и об удаче для перуанской сборной по футболу.
Перуанские шаманы часто используют портреты глав государств, когда хотят попросить духов о мире, прекращении того или иного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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В миреСШАВенесуэлаДжо БайденВладимир ЗеленскийНиколас МадуроРоссия
 
 
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