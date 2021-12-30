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Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ
Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ - РИА Новости, 30.12.2021
Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ
Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:25
2021-12-30T18:41
российский фонд прямых инвестиций
экономика
владимир путин
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 17 января 2022 года.Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Он назначен президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в наблюдательный совет "Алроса" и советы директоров компаний "Транснефть", "Ростелеком", Газпромбанк, "Мать и Дитя", Российские железные дороги, а также попечительские советы Мариинского театра, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского института театрального искусства ГИТИС, а также фонда "История Отечества". Является вице-президентом РСПП.
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российский фонд прямых инвестиций, экономика, владимир путин, кирилл дмитриев
18:25 30.12.2021 (обновлено: 18:41 30.12.2021)
 
Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ

Президент Путин назначил Кирилла Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 17 января 2022 года.
Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Он назначен президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в наблюдательный совет "Алроса" и советы директоров компаний "Транснефть", "Ростелеком", Газпромбанк, "Мать и Дитя", Российские железные дороги, а также попечительские советы Мариинского театра, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского института театрального искусства ГИТИС, а также фонда "История Отечества". Является вице-президентом РСПП.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Российский фонд прямых инвестицийЭкономикаВладимир ПутинКирилл Дмитриев
 
 
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