https://ria.ru/20211230/rfpi-1766224872.html

Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ

Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ - РИА Новости, 30.12.2021

Путин переназначил Дмитриева на пост главы РФПИ

Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:25

2021-12-30T18:25

2021-12-30T18:41

российский фонд прямых инвестиций

экономика

владимир путин

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 17 января 2022 года.Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Он назначен президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в наблюдательный совет "Алроса" и советы директоров компаний "Транснефть", "Ростелеком", Газпромбанк, "Мать и Дитя", Российские железные дороги, а также попечительские советы Мариинского театра, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского института театрального искусства ГИТИС, а также фонда "История Отечества". Является вице-президентом РСПП.

https://ria.ru/20211208/biznes-1762706661.html

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российский фонд прямых инвестиций, экономика, владимир путин, кирилл дмитриев